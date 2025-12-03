"Все делаю правильно, но результата нет": врачи объясняют, что происходит в организме в первые недели ЗОЖ
Начали питаться более здорово, но вес всё же не снижается, самочувствие не меняется, и вскоре начинает закрадываться ощущение, что изменения в меню не имеют смысла. На самом деле, организм работает гораздо незаметнее, чем мы ожидаем – изменения начинаются уже с первого дня, даже если мы их еще не ощущаем.
Сколько времени на самом деле требуется, чтобы результаты стали очевидными, рассказывают сертифицированный специалист по питанию Центра здоровья Vivendi, специалист по методу когнитивно-поведенческой терапии нарушений питания доктор Лайла Силиня и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Внося изменения в свой рацион питания и другие повседневные привычки, люди хотят видеть результаты как можно быстрее, и это вполне логично. Однако парадоксально - чем лучше изначальное состояние здоровья человека, тем менее заметными будут изменения, тогда как те, чей организм находился в более выраженном дисбалансе, почувствуют изменения гораздо быстрее. Иногда достаточно изменить одну или две привычки, чтобы организм отреагировал практически мгновенно. Например, достаточно сбалансировать питание, обеспечить достаточное потребление воды, уменьшить количество кофеина или отказаться от перекусов между приемами пищи, придерживаясь регулярного и полноценного питания, – и уже через одну-две недели человек может начать ощущать реальные изменения в своем самочувствии", – говорит доктор Лайла Силиня.
"Перед внесением каких-либо существенных изменений в рацион питания, прежде всего рекомендуется обратиться к семейному врачу или другим специалистом в области здравоохранения, оценить текущее состояние здоровья и, при необходимости, сдать анализы крови. Это помогает понять, испытывает ли организм дефицит витаминов или минералов, повышен ли уровень холестерина и какие изменения будут наиболее эффективными. Иначе существует риск, что попытки вести более здоровый образ жизни в действительности могут ухудшить самочувствие – например, обострить существующие проблемы с пищеварением или обменом веществ, создать новые жалобы или даже вызвать дефицит питательных веществ. В свою очередь, если корректировка рациона питания соответствует потребностям организма, может улучшиться обмен веществ, уровень энергии, способность к концентрация внимании, качество сна и снизиться утомляемость", – объясняет Алина Флейшмане.
Что, если вес не снижается?
Одной из наиболее распространенных причин, почему люди теряют мотивацию на начальном этапе изменения рациона питания, является ощущение, что их вес "застрял". Однако тот факт, что цифра на весах не меняется, совсем не означает, что изменение рациона питания не работает. В первые две-три недели изменения часто протекают "за кулисами" – улучшается пищеварение, снижается желание переедать и стабилизируется уровень сахара в крови. Это - первые сигналы того, что организм адаптируется к новому режиму, даже если это еще не отражается в цифрах. Более того, стремительное падение веса не всегда является желаемой целью – гораздо более устойчивый результат достигается, если изменения происходят медленно и постепенно.
"Совершенно нормально, что в процессе изменения рациона питания бывают как моменты более резких изменений, так и этапы, когда кажется, что всё остановилось. Главное – не терять мотивацию и не сдаваться, если не видны немедленные результаты, ведь возвращение к старым привычкам определенно не поможет. Стоит своевременно подготовиться к тому, что первое падение мотивации часто наступает спустя две-четыре недели – именно тогда важно подойти к ситуации рационально: оценить достигнутое, заметить другие положительные изменения и продолжать двигаться по начатому пути", – дополняет доктор Лайла Силиня.
Как долго следует продолжать вносить изменения?
Желательная цель – не краткосрочный проект, а новый образ жизни, который можно поддерживать всю жизнь. Это значит - найти сбалансированный, вкусный и приятный способ питания, обеспечивающий энергию и хорошее самочувствие без чувства голода. В этом подходе есть место и для небольших перекусов, но в основе лежит осознанность и умение прислушиваться к себе - понимать, действительно ли ощущается голод или просто хотите есть по привычке. Только так изменения станут устойчивыми и естественно войдут в повседневную жизнь. "Также очень важно продолжать регулярно следить за своим здоровьем – рекомендуется не реже одного раза в год посещать своего специалиста в области здравоохранения или семейного врача и сдавать анализы. Важно поддерживать организм, своевременно предотвращая дефицит витаминов и минералов с помощью сбалансированного питания и, при необходимости, приёма пищевых добавок. Также следует учитывать и сезонность – например, с приближением сезона вирусных заболеваний своевременно укреплять иммунитет, чтобы организм был лучше подготовлен и мог противостоять вызовам внешней среды", – напоминает фармацевт Алина Флейшмане.