"Все делаю правильно, но результата нет": врачи объясняют, что происходит в организме в первые недели ЗОЖ

Желательная цель – не краткосрочный проект, а новый образ жизни, который можно поддерживать всю жизнь. Это значит - найти сбалансированный, вкусный и приятный способ питания, обеспечивающий энергию и хорошее самочувствие без чувства голода. В этом подходе есть место и для небольших перекусов, но в основе лежит осознанность и умение прислушиваться к себе - понимать, действительно ли ощущается голод или просто хотите есть по привычке. Только так изменения станут устойчивыми и естественно войдут в повседневную жизнь. "Также очень важно продолжать регулярно следить за своим здоровьем – рекомендуется не реже одного раза в год посещать своего специалиста в области здравоохранения или семейного врача и сдавать анализы. Важно поддерживать организм, своевременно предотвращая дефицит витаминов и минералов с помощью сбалансированного питания и, при необходимости, приёма пищевых добавок. Также следует учитывать и сезонность – например, с приближением сезона вирусных заболеваний своевременно укреплять иммунитет, чтобы организм был лучше подготовлен и мог противостоять вызовам внешней среды", – напоминает фармацевт Алина Флейшмане.