Пахнут прекрасно, но есть проблемки. Какие риски для здоровья на самом деле скрывают ароматические свечи

Осознавая возможный вред парафиновых свечей, люди во всем мире ищут более безопасные альтернативы — и находят их. Это свечи из пчелиного и соевого воска. Покупая такие свечи, внимательно изучай состав, так как и в них могут быть синтетические ароматизаторы или химические красители. Свечи из соевого воска бывают и с натуральными ароматами, и с безопасными красителями, но стоят они дороже парафиновых.