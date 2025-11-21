Пахнут прекрасно, но есть проблемки. Какие риски для здоровья на самом деле скрывают ароматические свечи
Ароматические свечи создают уют, но могут быть небезопасны: парафин и красители выделяют вредные вещества, тогда как свечи из пчелиного, соевого или рапсового воска считаются более здоровой альтернативой.
Холодными вечерами так и тянет укутаться в пушистый плед, взять хорошую книгу и зажечь свечу. А если у свечи приятный аромат, то удовольствие становится полным. В магазинах доступны свечи с ароматами ванили, яблока, клубники, шампанского и даже Ниагарского водопада — остается только выбрать. Однако если не хочешь навредить своему здоровью, свечу не следует выбирать только по запаху.
Состав ароматических свечей иногда даже опасен
Большинство массово производимых свечей содержат парафин — побочный продукт переработки нефти. Поэтому даже длительное использование неароматизированных парафиновых свечей может отражаться на здоровье. При горении парафина выделяется бензол, который связывают с различными заболеваниями крови, включая лейкемию. Избыточные испарения парафина особенно вредны для людей с хроническими болезнями дыхательных путей.
Чтобы придать свечам привлекательный аромат, в парафин добавляют различные химические вещества. Ароматические свечи вреднее обычных. Еще больше вреда можно причинить себе, если жечь разноцветные свечи, так как красители также содержат химические соединения.
Есть ли здоровые альтернативы?
Осознавая возможный вред парафиновых свечей, люди во всем мире ищут более безопасные альтернативы — и находят их. Это свечи из пчелиного и соевого воска. Покупая такие свечи, внимательно изучай состав, так как и в них могут быть синтетические ароматизаторы или химические красители. Свечи из соевого воска бывают и с натуральными ароматами, и с безопасными красителями, но стоят они дороже парафиновых.
В Латвии можно приобрести и свечи из пчелиного воска — как у домашних производителей, так и в магазинах. Они безопасны и для здоровья, и для окружающей среды. В продаже есть также свечи из стеарина (животных или растительных жиров) и рапсового воска — их тоже можно жечь без опасений.
К сведению
Если время от времени зажечь ароматическую свечу — непоправимого вреда это не нанесёт, однако осторожность не помешает. Помещение, где горела свеча, всегда нужно хорошо проветривать, так как пламя поглощает и кислород.