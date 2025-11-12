Гепатит C в Латвии опасно недооценивают. Многие живут с вирусом, даже не подозревая об этом

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Латвии заболеваемость гепатитом C составляет 42,3 случая на 100 000 жителей, тогда как средний показатель по Европе — 7,4. Это значит, что инфекция у нас распространяется в шесть раз чаще, чем в других странах региона. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит Латвию к странам с средне-высоким уровнем распространения (≥ 2 %) и призывает ввести всеобщий скрининг для взрослых. Однако в Латвии до сих пор нет государственной программы бесплатного обследования. В отличие от Литвы, где такая система работает уже несколько лет, у нас тестирование по-прежнему основано на личной инициативе или разовых акциях. В результате вирус часто выявляют слишком поздно — когда повреждение печени уже необратимо.