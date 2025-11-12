Гепатит C в Латвии опасно недооценивают. Многие живут с вирусом, даже не подозревая об этом
За последние годы система здравоохранения Латвии заметно продвинулась вперёд — появились новые методы лечения, современная диагностика и более широкие возможности для пациентов. Однако есть болезни, которые по-прежнему тихо и настойчиво подтачивают здоровье общества, оставаясь в тени громких тем. Одна из них — гепатит C: инфекция, которая, кажется, уже давно никого не пугает, но всё так же разрушает жизни и создаёт огромную нагрузку на медицинскую систему. Своим мнением поделилась руководитель Латвийской ассоциации гастроинтестинальных заболеваний Илона Вилкойте.
Не парадокс ли: медицина сегодня способна полностью вылечить гепатит C, но в Латвии болезнь по-прежнему часто выявляют слишком поздно? Мы занимаем второе место в Европе по числу зарегистрированных случаев гепатита C, и, как отмечают инфекционисты, эти цифры — лишь вершина айсберга. Многие живут с вирусом, даже не подозревая об этом. Гепатит C — «тихий убийца»: он может годами не проявляться, пока печень не окажется необратимо повреждённой.
Гепатит C — это воспаление печени, вызванное вирусом HCV. Он передаётся при контакте с инфицированной кровью — через нестерильные иглы, инструменты для татуировок, маникюра или пирсинга, иногда и половым путём. Факторы риска часто кажутся малозначительными, но даже небольшая процедура в неподходящих условиях может стать началом заражения.
Особая опасность в том, что болезнь редко имеет яркие симптомы. Человек чувствует усталость, теряет аппетит, иногда ощущает лёгкую тошноту — и редко связывает это с заболеванием печени. Когда появляются желтушность кожи или сильная слабость, поражение уже зашло слишком далеко, и врачам приходится бороться с последствиями, а не с причиной.
Инфекционисты и гастроэнтерологи нередко сталкиваются с пациентами, у которых диагностируется цирроз печени, хотя они никогда не употребляли алкоголь. Лишь детальное обследование показывает: виноват нелеченный, годами тлеющий хронический гепатит C.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Латвии заболеваемость гепатитом C составляет 42,3 случая на 100 000 жителей, тогда как средний показатель по Европе — 7,4. Это значит, что инфекция у нас распространяется в шесть раз чаще, чем в других странах региона. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит Латвию к странам с средне-высоким уровнем распространения (≥ 2 %) и призывает ввести всеобщий скрининг для взрослых. Однако в Латвии до сих пор нет государственной программы бесплатного обследования. В отличие от Литвы, где такая система работает уже несколько лет, у нас тестирование по-прежнему основано на личной инициативе или разовых акциях. В результате вирус часто выявляют слишком поздно — когда повреждение печени уже необратимо.
Эпидемиологические данные показывают, что уровень антител к HCV среди жителей Латвии составляет около 2,4 %, а активная инфекция (HCV-RNA-положительные) — около 1,7 %. Особенно высокие показатели — в группах риска: в учреждениях долговременного ухода до 4,2 %, а в приютах — до 12 %. Эти цифры показывают печальную реальность: мы не только недостаточно эффективно диагностируем инфекцию, но и не обеспечиваем системный подход к профилактике именно там, где риск заражения самый высокий.
Существует несколько причин, по которым Латвия годами не может выйти из этой опасной ситуации:
1. Недостаточный скрининг
Гепатит C часто протекает бессимптомно, поэтому выявить инфекцию можно только с помощью специальных анализов. Однако в Латвии до сих пор не создана система, обеспечивающая универсальное тестирование — например, для определённых возрастных групп или профессиональных категорий риска.
2. Недостаточный охват групп риска
Именно в тех слоях общества, где риск заражения наиболее высок — среди медицинского персонала, людей с зависимостями, заключённых и жителей учреждений долговременного ухода — тестирование часто проводится нерегулярно и недостаточно качественно.
3. Недостатки первичного звена здравоохранения
В практике семейных врачей нет единых алгоритмов и ресурсов, чтобы предлагать тест на гепатит C пациентам, особенно тем, кто сам о нём не просит. Многие врачи признают, что из-за нехватки времени и мотивации профилактическая диагностика нередко остаётся без внимания.
4. Низкая информированность общества
До сих пор существует миф, будто гепатит C — это «болезнь из группы риска», которая касается только наркозависимых или социально неблагополучных людей. На самом деле заразиться может каждый — даже человек со стабильной работой и здоровым образом жизни.
5. Недостаток финансирования и политической воли
Хотя лечение противовирусными препаратами прямого действия в Латвии доступно и полностью оплачивается государством, профилактика и скрининг финансируются в недостаточном объёме. В итоге мы боремся с последствиями, а не предотвращаем причину.
Гепатит C — это не просто медицинский диагноз, но и экономическое и социальное бремя. Каждый невыявленный или поздно диагностированный случай означает большие расходы в будущем — госпитализацию, длительное лечение, а порой и пересадку печени, одну из самых сложных операций. Кроме того, болезнь часто поражает людей трудоспособного возраста, снижая их производительность и качество жизни. Пациенты нередко рассказывают, что самое тяжёлое — не само лечение, а неизвестность: долгие годы не чувствовать ничего, а потом внезапно узнать, что печень уже необратимо повреждена. Многие спрашивают: как и почему я не узнал об этом раньше?
Решение возможно — и оно не требует чудесных технологий или фантастических средств. Главное — системный подход: не разовые кампании, а последовательная, координированная на государственном уровне стратегия:
- Каждому жителю Латвии в возрасте 30–40 лет следует предложить пройти анти-HCV тест один раз в жизни, особенно если он относится к группе риска.
- Необходимо укреплять сотрудничество семейных врачей и лабораторий, внедряя единые алгоритмы тестирования.
- Следует дополнять программы по здоровью в школах и среди населения, рассказывая о здоровье печени и профилактике инфекций.
- Нужно увеличить финансирование первичной профилактики, ведь ранняя диагностика дешевле и эффективнее лечения осложнений.
Латвийские врачи готовы: у нас есть тесты, лекарства и знания. Но пока не хватает самого важного компонента — готовности общества действовать. Как и в случае сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика гепатита C начинается не в кабинете врача, а с осведомлённости человека: с желания понять, интересоваться и проверяться.
Гепатит C — это не неизбежная реальность, это болезнь, которую можно эффективно лечить, если о ней говорят, если действуют и если система здравоохранения встаёт на сторону человека на раннем этапе, а не ждёт, пока болезнь станет необратимой.
Гепатит C в Латвии — это не только медицинский вопрос, но и тест на отношение общества к здоровью. Сможем ли мы признать, что тихий вирус, который годами незаметно разрушает один из важнейших органов человека, — это наша общая ответственность? Гепатит C можно искоренить! Всё, что нужно — выбрать: молчать, как этот опасный вирус, или действовать проактивно, вооружившись знаниями и общей стратегией.
Источник: Hepatitis C. Annual Epidemiological Report for 2023. European Centre for Disease Prevention and Control.