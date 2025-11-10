Какого цвета ваши сопли? Это может быть действительно важно!

По словам педиатра Кристины Дуды из Детского медицинского центра Атланты (США), консистенция и цвет слизистых выделений могут многое рассказать о состоянии здоровья. В статье, опубликованной на портале Verywell Health, врач объясняет, что во время одной и той же болезни цвет слизи может меняться от прозрачного до белого, жёлтого или зелёного. Эти изменения связаны с реакцией иммунной системы на воспалительный процесс и тем, какие клетки и вещества присутствуют в слизи.