Пища, которая лечит, и та, что разрушает: что действительно полезно для вашего микробиома

В последние годы микробиом кишечника стал одной из наиболее популярных тем для исследований в области здоровья, и неспроста – его населяют миллиарды микроорганизмов, ежедневно влияющих не только на пищеварение, но и на иммунитет, настроение и даже на уровень энергии. Помогает ли этот невидимый мир или, наоборот, создаёт проблемы – во многом определяет наш рацион. Какие продукты помогают поддерживать баланс кишечной среды, а какие могут нарушить эту хрупкую гармонию, рассказывают сертифицированный специалист по питанию Центра здоровья Vivendi, специалист по методу когнитивно-поведенческой терапии нарушений питания (CПT НП) доктор Лайла Силиня и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.