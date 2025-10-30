Неожиданное открытие, связанное с вакцинами против Covid-19: онкологи поражены
Больные раком живут дольше, если до начала или во время иммунотерапии получают мРНК-вакцину против коронавируса, показало исследование. Вакцина действует как «усилитель» иммунной системы и делает опухоли чувствительнее к лечению, сообщает Focus.de.
Вакцина против Covid-19 создавалась для защиты от тяжелого вирусного заболевания, а не от рака. Однако, как свидетельствует новое исследование, проведенное Онкологическим центром имени М. Д. Андерсона в Техасе, в некоторых случаях она может иметь неожиданный эффект. Пациенты с раком кожи или легких, получившие мРНК-вакцину до или во время иммунотерапии, жили значительно дольше. В среднем вакцинированные пациенты с немелкоклеточным раком легких жили почти 37 месяцев, тогда как невакцинированные – около 21 месяца. В случаях метастатической меланомы трехлетняя выживаемость составляла 67 процентов среди вакцинированных и 44 процента среди невакцинированных. Этот эффект наблюдался только при использовании мРНК-вакцин — Biontech/Pfizer и Moderna. Традиционные вакцины, например против гриппа или пневмококка, не влияли на течение болезни.
Активация иммунной системы
Онколог Адам Грипин и его коллеги выяснили, что мРНК-вакцина вызывает короткий, но чрезвычайно мощный «сигнал тревоги» иммунной системы. Уже через 24 часа организм начинает вырабатывать большое количество интерферона первого типа — сигнального белка, который обычно выделяется при вирусных инфекциях. Этот сигнал активизирует иммунные клетки.
«Вакцина против Covid-19 действует как сирена — она возбуждает иммунную систему по всему телу, - объясняет Грипин. - Даже в опухоли начинается реакция, направленная против раковых клеток».
Это неожиданное побочное действие особенно полезно для пациентов, чьи опухоли считаются «иммунологически холодными» — когда иммунная система почти не распознает их. После вакцинации изменяется микросреда опухоли: иммунные клетки притягиваются к ней, на поверхности раковых клеток появляются новые мишени, что делает иммунотерапию более эффективной.
Значение имеет время вакцинации
Эффект наблюдался только в тех случаях, когда вакцина вводилась до начала иммунотерапии. Оптимальный период, согласно исследованию, составлял примерно 100 дней до или после начала лечения — именно тогда эффект был наибольшим. В этот период средняя продолжительность жизни вакцинированных пациентов с раком легких увеличивалась с 20,6 до 37,3 месяца. В случае меланомы трехлетняя выживаемость составляла 67,6 процента против 44,1 процента без вакцинации. Эффект сохранялся независимо от возраста, сопутствующих заболеваний и стадии опухоли.
Дополнительные вакцины — против гриппа или пневмококков — не давали дополнительного эффекта. Также у пациентов, получавших химиотерапию без иммунотерапии, улучшений не наблюдалось, что указывает на специфичность взаимодействия мРНК-технологии именно с иммунотерапией.
Больше опухолей стало реагировать на лечение
Особенно важно, что даже опухоли с низким уровнем белка PD-L1, которые обычно слабо реагируют на иммунотерапию, после мРНК-вакцинации начинали отвечать лучше.
В образцах тканей пациентов с раком легких уровень PD-L1 выше 50 процентов встречался значительно чаще среди вакцинированных. Этот показатель нередко определяет, может ли пациент вообще получать иммунотерапию. Таким образом, мРНК-вакцина может косвенно увеличить число больных, которые смогут получить пользу от такого лечения.
«Мы были удивлены этими результатами», признал Грипин.
Мощный сигнал
Пока что результаты носят ретроспективный характер, то есть основаны на уже собранных данных. Однако исследователи утверждают, что возможные искажения сведены к минимуму — учитывались состояние здоровья и время лечения пациентов.
База данных достаточно обширна: было проанализировано более тысячи случаев рака легких и более двухсот случаев меланомы.
