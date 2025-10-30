Неожиданное открытие, связанное с вакцинами против Covid-19: онкологи поражены

Вакцина против Covid-19 создавалась для защиты от тяжелого вирусного заболевания, а не от рака. Однако, как свидетельствует новое исследование, проведенное Онкологическим центром имени М. Д. Андерсона в Техасе, в некоторых случаях она может иметь неожиданный эффект. Пациенты с раком кожи или легких, получившие мРНК-вакцину до или во время иммунотерапии, жили значительно дольше. В среднем вакцинированные пациенты с немелкоклеточным раком легких жили почти 37 месяцев, тогда как невакцинированные – около 21 месяца. В случаях метастатической меланомы трехлетняя выживаемость составляла 67 процентов среди вакцинированных и 44 процента среди невакцинированных. Этот эффект наблюдался только при использовании мРНК-вакцин — Biontech/Pfizer и Moderna. Традиционные вакцины, например против гриппа или пневмококка, не влияли на течение болезни.