В Латвии скоро начнется вакцинация против гриппа. Врачи объявили, кому следует приготовиться
В преддверии сезона активности гриппа Центр профилактики и контроля заболеваний (Slimību profilakses un kontroles centrs - SPKC) призывает жителей задуматься о вакцинации против гриппа и своевременно её спланировать.
SPKC подчеркивает, что лучшее время для вакцинации — конец октября или начало ноября, чтобы к периоду начала эпидемии уже сформировалась защита и она сохранялась в течение всего сезона.
Данные эпидемиологического надзора показывают, что в Латвии распространение гриппа обычно достигает масштабов эпидемии во второй половине января, наивысшая заболеваемость наблюдается в феврале, а затем постепенно снижается до апреля или даже мая. Поэтому слишком ранняя вакцинация (в сентябре или начале октября) обеспечивает защиту в основном только на начальном этапе сезона, так как наиболее сильный иммунитет после прививки сохраняется первые четыре месяца, а затем постепенно снижается. Соответственно, весной защита может быть слабее, и риск заболевания — выше.
Ежегодно примерно 10% населения заболевает гриппом. У большинства болезнь протекает легко или средней тяжести, но возможны и тяжелые формы с серьезными осложнениями и обострением хронических заболеваний. Чаще всего тяжело болеют маленькие дети, пожилые люди и лица с хроническими болезнями.
По данным SPKC, в прошлый эпидемический сезон от гриппа умерли 146 человек, из которых подавляющее большинство (137 пациентов, то есть 94%) не были вакцинированы.
Большинство умерших (122 человека, или 84%) составляли пожилые люди старше 60 лет. Сравнение вакцинированных и невакцинированных показало, что невакцинированные пожилые пациенты в 1,7 раза чаще лечились в больницах от гриппа и в 2,8 раза чаще умирали от болезни, чем те, кто сделал сезонную прививку. Кроме того, вакцина высокой дозы Efluelda Tetra, предназначенная для пожилых, оказалась примерно в два раза эффективнее стандартной дозы. Подобный положительный эффект вакцинации фиксировался и в предыдущие сезоны.