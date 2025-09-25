В Латвии скоро начнется вакцинация против гриппа. Врачи объявили, кому следует приготовиться

Данные эпидемиологического надзора показывают, что в Латвии распространение гриппа обычно достигает масштабов эпидемии во второй половине января, наивысшая заболеваемость наблюдается в феврале, а затем постепенно снижается до апреля или даже мая. Поэтому слишком ранняя вакцинация (в сентябре или начале октября) обеспечивает защиту в основном только на начальном этапе сезона, так как наиболее сильный иммунитет после прививки сохраняется первые четыре месяца, а затем постепенно снижается. Соответственно, весной защита может быть слабее, и риск заболевания — выше.