"Может быть большая эпидемия": инфектолог сообщает, что грипп в этом году будет особенно яростным

В Латвии заболеваемость ковидом растет. В последние недели поступили сообщения о смерти нескольких человек. Все были в возрасте и с сопутствующими заболеваниями. Поэтому главный врач ЛЦИ Байба Розентале в этом году рекомендует вакцинацию против ковида не откладывать в ожидании вакцины от гриппа. "Вакцину от гриппа Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) обещает нам в конце сентября, ну, надеюсь, будет быстрее. (...) Можно делать уколы одновременно, но видя, как сейчас распространяется SARS Cov2, я бы даже посоветовала не ждать. Иммунитет сформируется только через 10 дней", - рассказала Розентале.