Как хронотип сна влияет на вашу повседневную жизнь. Кто вы - лев, медведь, волк или дельфин?

Ритм "Медведей" следует естественному циклу светового дня – они активны днём и сонливы ночью. "Медведи" лучше всего чувствуют себя в классические рабочие часы – с девяти до пяти часов – и могут успешно сбалансировать работу, отдых и социальную жизнь, поэтому им проще всего адаптироваться к повседневному ритму. "Медведям" подходит привычный режим работы с регулярным питанием и достаточным сном. Для них важно поддерживать последовательный режим сна – ложиться спать и вставать в одно и то же время, также и по выходным. Им следует использовать утренний свет для "включения" механизма пробуждения организма, открывая шторы или совершая небольшую прогулку.