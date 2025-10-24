Врачи объясняют: когда боль в горле - просто вирус, а когда пора к врачу

Продающиеся в аптеке средства можно и даже рекомендуется комбинировать с мягкими растительными препаратами. "Например, ромашка, календула, шалфей обладают антисептическим и противовоспалительным действием. Растительный чай не заменяет лекарства, однако усиливает их действие и обеспечивает увлажнение. Пригодятся также облепиховое масло или пастилки с исландским мхом – они покрывают слизистую оболочку и образуют защитный слой, а также уменьшают раздражение. Лучше выбирать пастилки, в состав которых входит гиалуроновая кислота, которая обладает увлажняющим эффектом", – поясняет Корчагина и напоминает, что и с растительным препаратом следует соблюдать умеренность в употреблении – как рекомендуемые дозы, так и продолжительность употребления. Это защитит микрофлору полости рта и поможет избежать повторных инфекций.