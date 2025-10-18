Забудьте про 10 000 шагов в день - этот метод даст в десять раз лучший результат
Мы все слышали, что для поддержания хорошего здоровья нужно проходить 10 000 шагов в день. Это помогает контролировать вес, сжигать жир и улучшать самочувствие. Но теперь в социальных сетях набирает популярность новый тренд, который, как утверждается, даёт в десять раз лучший результат — и всего за полчаса.
Миф о 10 000 шагах
Многих удивит, что знаменитое правило 10 000 шагов вовсе не основано на науке. Его придумали в Японии в 1960-х годах — производитель шагомеров использовал эту цифру просто как рекламный трюк. Современные исследования показывают, что даже меньшее количество шагов может приносить заметную пользу для здоровья.
Японская методика — простая, но эффективная
Фитнес-тренер из TikTok Юджин Тео поделился со своими подписчиками японским методом ходьбы, который, по его словам, в десять раз эффективнее обычной ежедневной прогулки на 10 000 шагов.
Методика основана на 30-минутной прогулке с переменной скоростью:
- 3 минуты — быстрым шагом (примерно 70% от максимальной аэробной нагрузки);
- 3 минуты — медленным шагом (около 40% от максимальной нагрузки).
Этот цикл повторяется пять раз подряд, четыре раза в неделю. Важно, чтобы даже при быстрой ходьбе человек мог разговаривать, не задыхаясь.
Почему это работает
Такой подход укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость, способствует сжиганию жира и при этом не перегружает суставы.