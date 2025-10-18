Забудьте про 10 000 шагов в день - этот метод даст в десять раз лучший результат

Многих удивит, что знаменитое правило 10 000 шагов вовсе не основано на науке. Его придумали в Японии в 1960-х годах — производитель шагомеров использовал эту цифру просто как рекламный трюк. Современные исследования показывают, что даже меньшее количество шагов может приносить заметную пользу для здоровья.