Зеленая энергия без кофеина: как матча завоевала мир и почему ее пьют монахи и миллионы людей

Крупное исследование 2006 года с участием более 40 000 японцев показало, что люди, пьющие более пяти чашек зелёного чая в день, имели на 26 % меньший риск умереть от инфаркта или инсульта и на 16 % меньший риск смерти от любых причин по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки. Учёные предупреждают, что результаты могут зависеть от региональных особенностей, но тенденция очевидна.