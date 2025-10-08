6 чашек кофе, один энергетик и усталость на десерт: как мы сами себя загоняем в энергетический тупик

Специалист по питанию выделяет осознанное питание как золотую середину, а именно: выбор именно того, что приносит наибольшее удовольствие, и наслаждение им в умеренном количестве. Периодически позволенное себе лакомство становится приятным акцентом, а не проблемой ежедневного питания. Перекусы между основными приемами пищи не рекомендуются, но, если очень хочется, лучше перекусить сразу после еды - как небольшой десерт. В этом случае перекус уже не выполняет функцию утоления голода, его можно кушать медленнее и с большим удовольствием. Если осознанно обращать внимание на вкус, запах, текстуру и другие нюансы, часто достаточно совсем небольшого кусочка, чтобы получить удовлетворение и избежать чувства запретного плода. "Недостаток энергии и усталость - это не слабость, а сигнал организма, побуждающий прислушаться к себе. Баланс можно восстановить с помощью простых, но систематических решений - регулярного, сбалансированного питания, содержащего белки, клетчатку и полезные жиры, достаточного сна и ежедневного движения, - дополняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане. - Для поддержания энергии важны также натуральные помощники - витамины группы В, магний, омега-3 жирные кислоты и железо, которые при необходимости можно принимать дополнительно, предварительно проконсультировавшись со своим врачом или фармацевтом".