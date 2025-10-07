Ученый, годами говорящий о вреде переработанных продуктов, признался: "Я сам их ем"
Доктор Кевин Холл более 20 лет проработал в Национальных институтах здравоохранения США в области питания и метаболизма, прежде чем этой весной уйти в отставку, заявив, что его исследования подвергались цензуре со стороны администрации Трампа, пишет Daily Mail.
В недавнем интервью Холл рассказал о своём рационе и признался, что употребляет ультрапереработанные продукты, поскольку они вкусные и экономят время. Он отметил: «То, что продукт ультрапереработан, ещё не означает, что он вреден».
«Например, я использую томатный соус маринара с низким содержанием сахара и соли. Когда я готовлю пасту, это сокращает время приготовления. Я не собираюсь делать соус с нуля».
Исследование 2019 года, проведённое Холлом и его коллегами, показало, что участники, питавшиеся ультрапереработанными продуктами, потребляли примерно на 500 калорий в день больше, чем те, кто ел аналогичную по составу, но натуральную пищу. Это указывает на то, что такие продукты могут вызывать привыкание.
Тем не менее, сам Холл говорит, что не отказывается от таких продуктов и «относится к ним как к рекреационным веществам» — то есть к удовольствию, которым можно наслаждаться в умеренных количествах.
Учёный также сделал неожиданное признание: он не ест завтрак. Большинство диетологов считают, что пропуск завтрака может приводить к упадку сил, перееданию в течение дня и нарушению уровня сахара в крови. Но Холл утверждает, что просто «не является человеком, который завтракает», и начинает день с кофе. Около 11:30 он перекусывает фруктами, орехами или варёными яйцами, а на обед, в час дня, ест остатки ужина.
На ужин в семье Холлов соус маринара играет «заметную роль». Учёный любит сочетать его с морепродуктами и макаронами из цельнозерновой муки, добавляя немного запечённых овощей.
«Это обычные блюда в нашем доме — по крайней мере, для взрослых», — говорит он.
Для детей Холл и его жена подбирают то, что им точно понравится, ведь «они очень разборчивые». Среди любимых блюд детей — куриные наггетсы, рис с овощами и фасолью, а также атлантический лосось.
Хотя диетологи предостерегают от употребления ультрапереработанных продуктов, таких как наггетсы, связывая их с повышенным риском рака, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти, Холл считает их удобным решением для ужина. «Иногда бывает трудно угодить всем, но мы стараемся, чтобы подходило всей семье», — признаётся он.
За последние десятилетия употребление ультрапереработанных продуктов резко выросло — как и уровень ожирения и болезней, связанных с питанием. Эти продукты обычно содержат много жира, соли, сахара и стоят недорого — это сладкие хлопья, чипсы, замороженные пиццы, газированные напитки, мороженое. Даже «здоровые» варианты — например, соусы и готовые салатные наборы — часто относятся к категории переработанных.
Учёные до сих пор спорят, что именно наносит вред — само перерабатывание продуктов, добавки или высокая калорийность.
После публикации исследования 2019 года Холл запустил новое масштабное исследование стоимостью несколько миллионов долларов. Тридцать шесть участников получили по 5 000 долларов, чтобы провести 28 дней, питаясь строго по плану — под наблюдением учёных, изучающих, как степень переработки влияет на пищеварение и метаболизм.
Предварительные результаты Холл представил в ноябре 2024 года: участники, питавшиеся особенно «гипервкусными» ультрапереработанными продуктами, потребляли на 1000 калорий в день больше и набирали вес. Когда вкус и энергетическая плотность блюд были снижены, переедание уменьшалось — даже если еда оставалась ультрапереработанной.