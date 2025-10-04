4 повседневные ошибки, которые могут ослабить иммунную систему больше, чем вирусы
Осенью, с ростом распространения сезонных вирусов, внимание часто уделяется внешним рискам, тогда как меньше осознаются факторы, в долгосрочной перспективе влияющие на способность организма сопротивляться инфекциям. Зачастую эти процессы протекают незаметно и становятся решающей причиной, почему организм не может сопротивляться болезням именно в тот момент, когда иммунная система больше всего нуждается в поддержке.
Какие повседневные привычки сильнее всего влияют на нашу иммунную систему, и как укрепить способность организма сопротивляться заболеваниям, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"В отличие от вирусов, которые поражают организм остро и непродолжительно, хронический стресс, недосыпание и другие повседневные факторы создают систематическую и продолжительную нагрузку на иммунную систему. Такое постоянное влияние постепенно снижает способность организма к восстановлению, реагированию на вирусные угрозы и поддержанию сбалансированного иммунного ответа. В результате значительно возрастают как вероятность заражения, так и риск более тяжелого течения заболевания. Поэтому важно своевременно улучшать повседневные привычки, поскольку каждое позитивное изменение не только улучшает самочувствие, но и укрепляет здоровье в долгосрочной перспективе", - говорит Алина Флейшмане.
Для поддержания устойчивости иммунной системы важно выявлять повседневные факторы, продолжительно и систематически ослабляющие её. Ниже обобщены четыре распространённые ошибки, влияние которых часто недооценивается.
Хронический стресс и тревога
Длительный психоэмоциональный стресс вызывает постоянно повышенный уровень кортизола, что со временем подавляет иммунный ответ, снижает активность лимфоцитов и нарушает работу механизмов регуляции воспалительных процессов. В результате организм становится менее устойчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, а риск развития хронических воспалений возрастает. Кроме того, в состоянии стресса часто ухудшаются сон, качество питания и физическая активность, что в совокупности ещё больше увеличивает нагрузку на иммунитет. В долгосрочной перспективе важнейшим решением является выявление источников стресса и включение стратегий управления стрессом в повседневную жизнь, а также забота о стабильном режиме дня, качественном отдыхе, физической активности и методах релаксации.
Курение и алкоголь
Табачный дым и алкоголь создают прямую и продолжительную нагрузку на иммунную систему, влияя как на функцию защитных клеток, так и на способность организма восстанавливаться после болезни. Курение повреждает слизистую оболочку дыхательных путей, которая является одной из первых линий защиты от вирусов, а также снижает эффективность антител и подавляет регуляцию воспаления. Чрезмерное употребление алкоголя, в свою очередь, подавляет функцию лейкоцитов, повышает восприимчивость к инфекциям и нарушает усвоение питательных веществ, необходимых для нормальной работы иммунной системы. Обе привычки имеют кумулятивный эффект, который со временем значительно снижает устойчивость организма к вирусным инфекциям. Для поддержания здоровья иммунной системы важно ограничить эти факторы или отказаться от них полностью.
Неполноценное питание
Недостаточное количество витаминов, минералов, белков и клетчатки в организме может ослабить иммунный ответ, подавить образование антител и нарушить баланс микробиома, который тесно связан с защитными силами организма. Особо важную роль играют витамины D и C, цинк, железо и витамины группы B. В то же время чрезмерное потребление сахара, трансжирных кислот и переработанных продуктов способствует развитию хронических воспалений и создает дополнительную нагрузку на организм. Длительное пренебрежение балансом питания снижает устойчивость организма к вирусам и затрудняет процессы восстановления. В целях профилактики рекомендуется придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством овощей, клетчатки и полезных жирных кислот, а также своевременно проверять уровень важных микроэлементов в крови.
Хроническое недосыпание
Недостаточная продолжительность или плохое качество сна снижают активность Т-лимфоцитов, подавляют выработку антител и способствуют повышению уровня воспалительных маркеров. Исследования показывают, что люди, спящие менее шести часов в сутки, подвержены значительно более высокому риску заражения вирусами верхних дыхательных путей и другими инфекциями. Распространенной причиной нарушений сна является воздействие синего света от смарт-устройств и телевизоров в вечерние часы: он снижает выработку мелатонина, мешает засыпанию и ухудшает качество сна. Недостаток сна также повышает восприимчивость к стрессу, ухудшает обмен веществ и снижает способность организма к адаптации. Профилактически важно обеспечивать регулярный и достаточный сон, неизменно соблюдать время начала сна, ограничивать время, проведенное за экраном вечером, и создавать спокойную, восстанавливающую атмосферу перед сном.
"Осенью и зимой особенно важно укреплять естественные защитные силы организма, не дожидаясь первых симптомов заболевания. Наиболее эффективные решения основаны на ежедневных привычках - полноценном питании, качественном сне, эмоциональном равновесии и адекватной профилактике. Также профилактически рекомендуются чаи с имбирем, эхинацеей или липовым цветом, способствующие поддержанию здоровья дыхательных путей и естественной устойчивости к вирусам. Подобным образом, пищевые добавки с витамином D, витамином C, цинком и селеном могут помочь обеспечить организм необходимыми веществами, если они недостаточно усваиваются с пищей. Рекомендуется своевременно проконсультироваться с фармацевтом или семейныму врачом, чтобы подобрать наиболее подходящие решения и снизить как риск заболевания, так и тяжесть течения болезни", - в заключении рекомендует фармацевт.