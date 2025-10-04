4 повседневные ошибки, которые могут ослабить иммунную систему больше, чем вирусы

Табачный дым и алкоголь создают прямую и продолжительную нагрузку на иммунную систему, влияя как на функцию защитных клеток, так и на способность организма восстанавливаться после болезни. Курение повреждает слизистую оболочку дыхательных путей, которая является одной из первых линий защиты от вирусов, а также снижает эффективность антител и подавляет регуляцию воспаления. Чрезмерное употребление алкоголя, в свою очередь, подавляет функцию лейкоцитов, повышает восприимчивость к инфекциям и нарушает усвоение питательных веществ, необходимых для нормальной работы иммунной системы. Обе привычки имеют кумулятивный эффект, который со временем значительно снижает устойчивость организма к вирусным инфекциям. Для поддержания здоровья иммунной системы важно ограничить эти факторы или отказаться от них полностью.