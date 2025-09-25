Недостаток воды и другие ошибки: как бытовые привычки приводят к инфекциям мочевыводящих путей
На этой неделе проходит Европейская неделя урологии – ежегодная инициатива, направленная на актуализацию значения урологических заболеваний и акцентирование роли профилактики. Это одна из самых распространенных групп инфекционных заболеваний, затрагивающая миллионы людей во всем мире.
Инфекции мочеполовых путей особенно характерны для женщин, и как минимум 50–60% женщин сталкиваются с ними в течение жизни. Однако эта проблема актуальна и для мужчин. Латвийская Ассоциация урологов присоединилась к инициативе европейских коллег и призывает общество обратить внимание как на симптомы инфекций, так и на факторы риска, чтобы вовремя предотвратить осложнения и укрепить здоровье мочевыводящих путей в долгосрочной перспективе.
Что такое инфекции мочевыводящих путей и как их распознать?
Инфекции мочевыводящих путей возникают, когда вредные бактерии проникают в мочевыводящие пути и начинают там размножаться. Даже, казалось бы, безобидные привычки, такие как употребление слишком маленького количества воды, длительное задержание мочи или секс, могут создать условия, при которых бактерии проникают в мочевыводящие пути. Первые признаки обычно вызывают дискомфорт и легко узнаваемы, например:
- боль или чувство жжения при мочеиспускании;
- частые позывы к мочеиспусканию;
- внезапное недержание мочи, а также лихорадка и озноб;
- моча темного цвета, мутная, с неприятным запахом или примесью крови.
Эти симптомы не следует игнорировать, ведь невылеченная инфекция может “подняться” выше и затронуть почки, что вызовет сильные боли и высокую температуру. В случае появления симптомов важно незамедлительно обратиться к семейному врачу, который, в случае необходимости, направит к урологу или другому специалисту.
Женщины – основная группа риска
Женщины сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей значительно чаще, чем мужчины, и это имеет простое физиологическое объяснение – женская уретра короче, поэтому бактериям намного легче проникнуть в мочевой пузырь. Инфекции мочевыводящих путей часто возникают вследствие совершенно обыденных привычек. Одна из наиболее частых ошибок – употребление недостаточного количества жидкости, что не позволяет вымывать бактерии из мочевыводящих путей. Не менее важна правильная интимная гигиена, поскольку ее несоблюдение может способствовать проникновению бактерий в мочевой пузырь. Существенным, однако не всем знакомым фактором риска является не посещение туалета сразу после полового акта. Во время полового акта бактерии могут проникнуть в уретру и, если моча не будет выведена вовремя, бактериям будет легче размножаться.
К факторам риска следует отнести также гормональные колебания, повышенный уровень сахара в крови и стресс, которые влияют как на иммунитет, так и на баланс микрофлоры влагалища. Влагалище и уретра расположены очень близко друг к другу, поэтому следует особо заботиться об интимной гигиене. Это значит – регулярно подмываться, а также отдавать предпочтение хлопчатобумажному, а не синтетическому нижнему белью. Если инфекции мочевыводящих путей возникают регулярно, то это является серьезным сигналом, указывающим на необходимость углубленной диагностики.
Мужчины и инфекции мочевыводящих путей
Хотя инфекции мочевыводящих путей у мужчин встречаются реже, чем у женщин, они обычно протекают с осложнениями и тесно связаны с другими проблемами со здоровьем. В зоне риска находятся мужчины старше 60 лет, поскольку в этом возрасте чаще наблюдаются связанные со старением изменения. Чаще всего – увеличение простаты. Она может сдавливать мочеиспускательный канал и препятствовать полному опорожнению мочевого пузыря. Оставшаяся моча послужит благоприятной средой для бактерий, что увеличивает риск возникновения инфекций.
Помимо увеличения простаты, развитию инфекций мочевыводящих путей у мужчин могут способствовать также камни в мочевыводящих путях или хронические формы воспаления в других органах. Латвийская Ассоциация урологов подчеркивает, что для профилактики важны как контроль здоровья простаты, так и повседневные привычки. Важно отметить, что регулярные визиты к семейному врачу или урологу, особенно после достижения 50-летнего возраста, являются важным шагом в сохранении мужского здоровья. Они позволяют не только предотвратить инфекции мочевыводящих путей, но и вовремя выявить другие урологические заболевания.
Диагностика и лечение
В случае подозрения на инфекцию мочевыводящих путей семейный врач скорее всего назначит анализ мочи, что позволит определить наличие в моче бактерий, крови или гноя. В отдельных случаях также проводится бактериологическое исследование мочи для точного определения возбудителя инфекции и выбора наиболее подходящего лечения. Врач также может назначить дополнительную диагностику, такую как цистоскопия или ультрасонография, чтобы исключить другие возможные заболевания, например, опухоли или структурные аномалии.
Лечение для каждого пациента подбирается индивидуально – в более легких случаях может быть достаточно изменения образа жизни, а в более сложных потребуются назначенные врачом антибиотики. Очень важно не полагаться на самолечение, ведь неправильно выбранные лекарства могут не только не помочь, но и усугубить ситуацию.
Помимо медикаментов, специалисты советуют ежедневно выпивать не менее 2–2,5 литров теплой жидкости, особенно травяных чаев с противовоспалительным действием. Например, толокнянка, брусника, листья берёзы, ромашка или полевой хвощ. Особенно действенным профилактическим средством является экстракт клюквы, препятствующий прикреплению бактерий к мочевыводящим путям.
Вовремя начатое лечение и соблюдение указаний врача обычно обеспечивают быстрое выздоровление и позволяют избежать серьезных осложнений. Ответственное отношение к своему здоровью и своевременное посещение врача позволяют не только избежать более тяжелых заболеваний, но и сохранить хорошее самочувствие и качество жизни в долгосрочной перспективе.