Недостаток воды и другие ошибки: как бытовые привычки приводят к инфекциям мочевыводящих путей

Женщины сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей значительно чаще, чем мужчины, и это имеет простое физиологическое объяснение – женская уретра короче, поэтому бактериям намного легче проникнуть в мочевой пузырь. Инфекции мочевыводящих путей часто возникают вследствие совершенно обыденных привычек. Одна из наиболее частых ошибок – употребление недостаточного количества жидкости, что не позволяет вымывать бактерии из мочевыводящих путей. Не менее важна правильная интимная гигиена, поскольку ее несоблюдение может способствовать проникновению бактерий в мочевой пузырь. Существенным, однако не всем знакомым фактором риска является не посещение туалета сразу после полового акта. Во время полового акта бактерии могут проникнуть в уретру и, если моча не будет выведена вовремя, бактериям будет легче размножаться.