Как не стать человеком-факелом: учимся распознавать первые признаки выгорания

Бесконечная внутренняя пустота, ощущение, что «ничего не работает», — так описывают свое состояние люди, пережившие выгорание. Этот синдром может настигнуть кого угодно: от матери-одиночки и сиделки, у которой нет времени даже на отдых, до топ-менеджеров и политиков. Известно, что даже бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер проходил лечение от выгорания.