Американский военный эксперт о безопасности Латвии: "Русские танки не умеют летать"
После вступления Швеции и Финляндии в НАТО оборона Балтии стала значительно прочнее: альянс получил новые возможности для защиты региона, а жители Латвии могут чувствовать себя в большей безопасности, уверен исследователь международных отношений и сферы обороны Колин Смит.
Людям в Латвии нет причин не чувствовать себя в безопасности, заявил в интервью агентству LETA Колин Смит. Он считает, что сейчас возможностей НАТО намного больше: выросла не только необходимость защищать страны Балтии, но и способность альянса это сделать. По его мнению, попытка России сломать НАТО нападением через балтийские страны могла бы удаться только в том случае, если бы на это никак не отреагировали.
«Такие вещи, как создание Балтийской оборонительной линии и укрепление восточного фланга, снимают опасения по поводу нападения, которое десятилетиями беспокоило Латвию и Балтию», — отметил эксперт.
Так как страны Балтии со стратегической точки зрения всегда были под угрозой из-за ограниченных собственных возможностей самозащиты, долгое время обсуждалось, как быстро НАТО и западные союзники смогли бы прибыть сюда, чтобы их защитить. «Сколько времени понадобилось бы русским, чтобы внезапно нанести удар? Русские танки тоже не умеют летать», — сказал эксперт, подчеркивая, что у Латвии и других стран НАТО теперь есть препятствия, которых раньше не было.
«Те же препятствия, из-за которых в 2023 году потерпело неудачу украинское контрнаступление, ведь украинцы даже с современной техникой, с американскими танками и всем остальным не смогли прорваться через оборонительную линию, которую Россия построила в Украине», — подчеркнул эксперт по военной логистике.
Он отметил, что оборону стран Балтии значительно укрепило присоединение Финляндии и Швеции к альянсу. Шведский военный комплекс строит самолеты, подводные лодки и корабли. То же относится и к Финляндии, у которой высокие возможности и многочисленная армия и резервы. «После вступления этих двух стран любые пробелы теперь можно закрыть гораздо быстрее», — заявил Смит.
Он признался, что ему самому не хотелось бы видеть минные поля на границе Латвии или что-то подобное, однако еще десять лет назад он рекомендовал подумать об этом.
«Я военный инженер. Я строю и преодолеваю минные поля, сложные препятствия. Если у вас есть препятствия, России будет очень трудно их преодолеть», — подчеркнул он.
Смит отметил, что сейчас динамика изменилась, поскольку морские пути открыты для НАТО, хотя раньше он сам думал, что Россия могла их блокировать. «Нейтрализовав силы в Калининграде, западные силы теперь способны делать в Балтии все, что захотят. У Швеции есть подводные лодки. Они нейтрализуют российские подводные лодки, ведь ни у кого другого в регионе не было подводных лодок, которые могли бы что-то противопоставить. Если бы я жил здесь, я чувствовал бы себя куда спокойнее, зная, что альянс теперь крупнее, сильнее и более един», — подчеркнул Смит.
Он согласен, что ход войны изменили беспилотные летательные аппараты, которые угрожают и Балтии. Однако вероятность проникновения наступательных сил он оценивает как менее высокую, учитывая все то, что делает НАТО, Национальные вооруженные силы Латвии, а также Канада и многонациональная оборонительная дивизия.
«Все эти факторы сделали Балтию более безопасной», — подчеркнул эксперт.
В целом Западу все еще не хватает промышленных оборонных возможностей и мощностей, поэтому необходимо найти способы стимулировать компании участвовать в этом процессе. Среди возможностей, которые нужно улучшить, Смит назвал ведение войны с применением беспилотников — США, Западу и НАТО в целом нужно учиться тактике, технике и процедурам, анализируя происходящее сейчас в Украине. Также следует развивать электронную войну и электромагнитный спектр, который, по мнению Смита, слишком мало кто понимает, хотя этим должен лучше владеть даже рядовой солдат. «Война в Украине заставила нас куда лучше осознать, что мы должны уметь делать, теперь нужно просто совершенствовать практику», — отметил опытный эксперт по военной логистике.