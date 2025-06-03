Повышенный холестерин и давление: двойной удар по сердцу
Заболевания сердца и кровеносных сосудов являются наиболее распространенной причиной смерти в Латвии – по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, ежегодно от них умирает более 15 000 жителей. Первые симптомы этих заболеваний часто оставляют без внимания, не распознают, а из-за ошибочного мнения, что болезни сердца поражают только пожилых людей, вовремя не проходят необходимые анализы для диагностики нарушений здоровья.
Одним из важнейших факторов риска сердечных заболеваний является высокий уровень холестерина и кровяного давления, говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня.
Уровень холестерина следует измерять с 20 лет
Холестерин – это липид, то есть жироподобное вещество, которое в организме вырабатывается в печени, и которое мы дополнительно принимаем, употребляя в пищу некоторые пищевые продукты, такие как жирное мясо, сливочное масло и субпродукты животного происхождения. С помощью переносчиков – липопротеидов – холестерин поступает в клетки; различают "хороший" и "плохой" холестерин. "Хороший" холестерин — это липопротеины высокой плотности, которые участвуют в процессах строительства клеток, синтезе гормонов и витамина D, помогают вырабатывать желчный сок и перерабатывать жиры, в свою очередь "плохой" холестерин откладывается на внутренних стенках сосудов, сужая и закупоривая сосуды и тем самым препятствуя крови снабжать сердце кислородом и питательными веществами. Повышенный уровень холестерина может вызвать ишемическую болезнь сердца или коронарную болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт, заболевания периферических сосудов, а также способствовать образованию тромбов.
Уровень холестерина в крови рекомендуется проверять регулярно, не реже одного раза в пять лет, при этом необходимо контролировать его с 20-летнего возраста. Уровень общего холестерина не должен превышать 5 ммоль/л, однако результаты анализов следует оценивать индивидуально – на вредность холестерина также влияют такие факторы, как возраст, вес и другие заболевания, такие как повышенное артериальное давление, сахарный диабет или заболевания почек.
"Чтобы снизить уровень холестерина в крови, нужно изменить ежедневные привычки и питание. Следует следить за тем, чтобы масса тела оставалась в пределах нормы, уделять достаточно времени физическим нагрузкам, снижать стресс и отказаться от курения. Внося коррективы в питание, можно снизить уровень холестерина даже на 10%. В меню следует ограничить потребление мяса, яиц, сливочного масла и других животных жиров, а употреблять больше жирной рыбы, оливкового масла, орехов и авокадо. Выведению холестерина способствуют богатые клетчаткой бобовые– фасоль, чечевица и горох, а фрукты и овсяные отруби содержат пектин, обладающий способностью выводить "плохой" холестерин. Рыба и рыбий жир содержат ценные жирные кислоты Омега-3, улучшающие эластичность сосудов, а фрукты, овощи и ягоды содержат фитостерины, способствующие выведению холестерина. Фитостерины также можно использовать в виде пищевых добавок", – говорит фармацевт.
Высокое кровяное давление вначале может не иметь симптомов
Артериальное давление – это давление кровотока на стенки артерий, позволяющее снабжать организм необходимыми питательными веществами и кислородом, а если артерии сужены, им не хватает эластичности, артериальное давление повышается. Повышенное артериальное давление или гипертония влияет не только на здоровье сердца, но и на работу головного мозга, почек, глаз и других органов, нанося вред памяти и концентрации внимания, а также повышая риск инсульта и инфаркта.
Гипертонию вызывает целый ряд различных факторов - малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, наследственность, возраст, другие заболевания и регулярный стресс. Некоторые лекарства, такие как обезболивающие, антидепрессанты, средства от простуды, некоторые лекарственные травы и чрезмерное потребление кофеина, также могут вызывать повышение артериального давления. О высоком артериальном давлении могут сигнализировать головная боль, давление в голове, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение и боли в области сердца, однако гипертония зачастую вначале протекает бессимптомно, поэтому диагностировать ее можно только при регулярных измерениях артериального давления. "Продолжительно повышенное кровяное давление ускоряет старение кровеносных сосудов, способствуя их деформации и повышая риск инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Повышенное кровяное давление также вызывает утолщение стенок сердца, что в будущем может привести к сердечной недостаточности. Каждый человек, независимо от возраста, должен измерять артериальное давление не реже одного раза в год. Даже если несколько месяцев назад артериальное давление было в пределах нормы, ситуация может быстро существенно измениться под влиянием стресса, перегрузки и других факторов. Констатировав гипертонию, следует сразу же обратиться к семейному врачу, который проведет необходимые проверки и назначит терапию", — подчеркивает Иванда Крастиня.
Как интерпретировать результаты измерения кровяного давления?
120/80 мм Hg – кровяное давление в пределах нормы; если самочувствие и ежедневные привычки не ухудшаются, рекомендуется повторить измерение через год.
До 130/85 мм Hg – пограничное давление, кровяное давление в пределах нормы, но показатели можно улучшить, уделяя больше времени физическим нагрузкам и уделяя больше внимания питанию. Потребление алкоголя следует ограничить, а вот курильщикам следует отказаться от этой вредной привычки.
От 130 до 139/ и от 85 до 89 мм Hg – высокое нормальное кровяное давление, необходимо регулярно измерять артериальное давление и, если показатели не улучшаются, обратиться к семейному врачу.
От 140 до 159/и от 90 до 99 мм Hg – легкая гипертония.
От 160 до 179/ и от 100 до 109 мм Hg – гипертония средней степени тяжести.
От 180/110 мм Hg и выше – тяжелая гипертония.
"Непременным условием здоровья сердца являются здоровые ежедневные привычки, продуманное питание и регулярное движение. Коэнзим Q10, обеспечивающий клетки энергией, поможет укрепить здоровье сердца и кровеносных сосудов. У больных сердечно-сосудистыми заболеваниями его концентрация часто понижена, поэтому важно включать его в рацион или принимать в виде пищевых добавок. Калий и магний также помогут нормализовать сердечный ритм и артериальное давление. Чтобы своевременно предотвратить потенциальные риски для здоровья, необходимо регулярно измерять артериальное давление и уровень холестерина", – отмечает фармацевт Apotheka.