Повышенный холестерин и давление: двойной удар по сердцу

Гипертонию вызывает целый ряд различных факторов - малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, наследственность, возраст, другие заболевания и регулярный стресс. Некоторые лекарства, такие как обезболивающие, антидепрессанты, средства от простуды, некоторые лекарственные травы и чрезмерное потребление кофеина, также могут вызывать повышение артериального давления. О высоком артериальном давлении могут сигнализировать головная боль, давление в голове, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение и боли в области сердца, однако гипертония зачастую вначале протекает бессимптомно, поэтому диагностировать ее можно только при регулярных измерениях артериального давления. "Продолжительно повышенное кровяное давление ускоряет старение кровеносных сосудов, способствуя их деформации и повышая риск инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Повышенное кровяное давление также вызывает утолщение стенок сердца, что в будущем может привести к сердечной недостаточности. Каждый человек, независимо от возраста, должен измерять артериальное давление не реже одного раза в год. Даже если несколько месяцев назад артериальное давление было в пределах нормы, ситуация может быстро существенно измениться под влиянием стресса, перегрузки и других факторов. Констатировав гипертонию, следует сразу же обратиться к семейному врачу, который проведет необходимые проверки и назначит терапию", — подчеркивает Иванда Крастиня.