Болит, щиплет, не моргнуть: что происходит при синдроме сухого глаза и как с этим бороться

Даце Лиетувиете отмечает, что распространенность ССГ в обществе высока — в ряде исследований было установлено, что от него страдают от 5 % до 30 % людей. У пожилых людей повышен — до 75 % — риск ССГ, и они получают более интенсивное лечение, чем пациенты младших возрастных групп. «Еще важно отметить, что ССГ чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В период постменопаузы синдром сухого глаза затрагивает 9,8 % женщин. Распространенность ССГ растет и среди молодых людей (18–34 года). Его, вероятнее всего, может вызывать использование контактных линз и частое использование смартфона и компьютера. К сожалению, несмотря на распространение, до 50 % людей, страдающих проблемой сухого глаза, не получают подходящего лечения», — рассказывает офтальмолог.