Болит, щиплет, не моргнуть: что происходит при синдроме сухого глаза и как с этим бороться
Синдром сухого глаза встречается на разных возрастных этапах и связан с рядом факторов, в том числе, например, с длительной работой за компьютером. У женщин он встречается чаще. На это могут влиять и естественные процессы организма — 9,8 % женщин именно в период постменопаузы сталкиваются с синдромом сухого глаза.
Даце Лиетувиете, главный офтальмолог Veselības centru apvienība, руководитель офтальмологической службы Aiwa Clinic, подчеркивает, что раннее распознавание заболевания важно при выборе правильной и своевременной терапии.
Что значит «сухой глаз»?
«Проблема в процессах, связанных с увлажнением органов зрения. Чтобы увлажнение глаза было достаточным, нужен баланс между продукцией слез и их выведением и испарением», — поясняет офтальмолог.
Синдром сухого глаза (ССГ) — многофакторное заболевание, поражающее поверхность глаза и характеризующееся потерей постоянства, или гомеостаза, слезной пленки. «Это состояние вызывает уменьшенная секреция слез из слезных желез, усиленное испарение слез или образование слез плохого качества.
То есть при синдроме сухого глаза слезная пленка не способна полноценно выполнять свои функции или же выделение слез уменьшено. Нестабильность слез может вызвать воспаление и повреждение поверхности глаза, а также ощущение боли».
Действительно ли этим болеют многие?
Даце Лиетувиете отмечает, что распространенность ССГ в обществе высока — в ряде исследований было установлено, что от него страдают от 5 % до 30 % людей. У пожилых людей повышен — до 75 % — риск ССГ, и они получают более интенсивное лечение, чем пациенты младших возрастных групп. «Еще важно отметить, что ССГ чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В период постменопаузы синдром сухого глаза затрагивает 9,8 % женщин. Распространенность ССГ растет и среди молодых людей (18–34 года). Его, вероятнее всего, может вызывать использование контактных линз и частое использование смартфона и компьютера. К сожалению, несмотря на распространение, до 50 % людей, страдающих проблемой сухого глаза, не получают подходящего лечения», — рассказывает офтальмолог.
Почему у женщин чаще?
Одна из главных причин — гормональные изменения — колебания эстрогена и прогестерона, особенно во время менопаузы, — влияют на работу слезных желез и уменьшают образование слез. Изменившийся состав слез может вызвать ощущение сухости во время беременности. У женщин чаще встречаются аутоиммунные заболевания, такие как синдром Шегрена, ревматоидный артрит и системная красная волчанка, или люпус, когда тоже может образоваться синдром сухого глаза. Использование косметики, в том числе для глаз, например туши, карандашей для глаз, теней, и неправильное ее удаление также может раздражать глаза или даже закупоривать мейбомиевы железы, выделяющие жировой секрет и смазывающие поверхность глаз.
Что есть что?
Синдром сухого глаза подразделяют на две категории:
- связанный с дефицитом слез;
- связанный с нарушениями испарения.
Дефицит слез характеризуется недостаточным производством слез. «Основные причины — синдром Шегрена (первичный или вторичный), хроническое аутоиммунное ревматическое заболевание, одним из типичных симптомов которого является сухость в глазах. Дефицит слез также может быть вызван системными заболеваниями. Воспаление глаз и дисфункция или обструкция слезной железы также могут стать причиной сухости глаз», — поясняет врач. Фармацевт Mēness aptieka Иева Туронок добавляет, что на способность организма производить слезы могут повлиять и употребляемые медикаменты. «Такой эффект могут вызвать, например, антидепрессанты, препараты от насморка, или деконгестанты, антигистамины, препараты, регулирующие кровяное давление, пероральные контрацептивы, диуретические средства, а также средства от язвы и транквилизаторы».
ССГ, связанный с нарушениями испарения, характеризуется усиленным испарением слезной пленки и дефицитом липидного слоя слезной пленки. Офтальмолог отмечает: «В этом случае количество произведенных слез нормально, но качество слез вызывает чрезмерное испарение или нестабильность. Самая распространенная причина этого расстройства — дисфункция мейбомиевых желез — нарушенная работа желез или их протоков».
Даце Лиетувиете рассказывает, что у многих пациентов есть комбинация обоих механизмов ССГ: «Многие эксперты сходятся во мнении, что эти два подтипа являются частью спектра болезней, а не отдельными единицами. Однако определение основной причины может оказаться полезным для выбора соответствующего лечения».
Как диагностировать болезнь?
Нужно провести тщательную диагностику, используя специальные методы с новейшей аппаратурой для полноценной проверки глаз, в том числе и важное для диагностики оборудование для анализа качества слезной пленки. «В качестве части всеобъемлющей проверки также используются анкетирование и анализ факторов риска. Поскольку около половины пациентов с ССГ не получают подходящего симптоматического лечения, это может быть хорошим подспорьем для врача при постановке диагноза, в распоряжении офтальмологов также есть анкеты, разработанные специально для пользователей контактных линз».
Как вылечить?
Когда заболевание диагностировано, сиюминутные цели медикаментозной терапии — уменьшить симптомы, облегчив состояние, и предотвратить возможные осложнения. «Обычно синдром сухого глаза лечат искусственными слезами, которые либо содержат, либо не содержат консерванты (в зависимости от степени тяжести заболевания)», — говорит офтальмолог и перечисляет и другие используемые для лечения болезни сухого глаза средства, например гели, эмульсии и мази, противовоспалительные средства (используемые локально); жирные кислоты омега-3; локально или системно применяемые тетрациклины, иммуносупрессанты и другие выписываемые врачом специфические медикаменты, а также средства для предотвращения испарения слез.
Фармацевт Иева Туронок отмечает, что для увлажнения глаз в аптеке доступны безрецептурные глазные капли, которые можно использовать, задерживая высыхание глаз, если, например, в повседневной жизни нужно длительное время работать за компьютером. «Увлажняющие капли для глаз помогают восстановить влажность поверхности глаза, «смазывают» поверхность глаза, стабилизируют и дополняют липидный слой слезной пленки и уменьшают испарение слез. Применяемые профилактически, капли могут помочь в повседневной жизни обеспечить комфорт глаз, предотвратить проблемы со здоровьем глаз до того, как они станут более серьезными».
С дискомфортом, вызванным сухостью глаз, мириться не нужно!
Даце Лиетувиете говорит, что сейчас доступны как возможности диагностики синдрома сухого глаза, так и возможности применения терапии, чтобы с этим дискомфортом не приходилось мириться. Сухость глаз можно лечить, используя также устройство, похожее на очки, которое пациент надевает на 15 минут, в результате уменьшая воспаление, улучшая устойчивость слез и вместе с тем улучшая зрение. Такая процедура может дать быстрое и длительное облегчение, уменьшить дискомфорт в области век и может также помочь в лечении хронического блефарита (воспаления краев век). Для лечения синдрома сухого глаза каждому важен индивидуальный подход!