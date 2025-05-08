Кажется, что едите совсем мало, но вес так и не снижается... Разбираемся, почему

Пищевой дневник - это простой, но эффективный инструмент, используемый для отслеживания своих пищевых привычек. Чаще всего в пищевом дневнике фиксируем съеденное и выпитое в течение дня, возможно, дополнительно отмечая употребленное в пищу количество, калории или потребленные питательные вещества, но в подходе КПТ пищевой дневник является способом взглянуть на свои пищевые привычки со стороны. В рамках когнитивно-поведенческой терапии дневник обычно ведется путем заполнения страниц таблицами, в которых ежедневно в определенных колонках фиксируется информация о приемах пищи и связанных с ними эмоциях. Для этой цели можно использовать и другие удобные инструменты, фиксируя информацию в блокноте, ежедневнике, телефоне или аппликации. Важно заполнять дневник в режиме реального времени - сразу после еды или эмоционального эпизода, а не пытаться вспомнить произошедшее позже. Собранные данные представляют ценность как для самоанализа, так и для консультаций со специалистом по питанию для получения более глубокого понимания и поддержки.