5 показателей здоровья, которые врачи рекомендуют отслеживать чаще всего

Артериальное давление - один из важнейших показателей здоровья, который врачи рекомендуют проверять несколько раз в неделю. Результаты исследования Huawei за 2023 год также подтверждают, что пользователи осознают значение этого показателя и согласны с необходимостью уделять ему повышенное внимание. Умные часы значительно упрощают этот процесс - они позволяют проводить измерения в любое время и в любом месте без необходимости посещения врача.