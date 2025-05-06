5 показателей здоровья, которые врачи рекомендуют отслеживать чаще всего
Умные технологии сегодня становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, значительно меняя подход к мониторингу здоровья как со стороны пользователей, так и медицинских специалистов. За последние 10 лет носимые умные устройства превратились из простых шагомеров в серьезные инструменты для оценки состояния здоровья и раннего выявления заболеваний.
Для лучшего понимания влияния этих технологий компания Huawei совместно с международной исследовательской компанией Ipsos провела опрос о привычках европейцев в области здоровья в 2025 году. В исследовании приняли участие специалисты здравоохранения со всей Европы, что позволило получить ценные данные о привычках общества и влиянии технологий на здравоохранение в будущем.
5 показателей здоровья, которые врачи рекомендуют отслеживать чаще всего
Исследование выделяет пять показателей здоровья, которые, по мнению врачей, следует регулярно контролировать: артериальное давление, уровень сахара в крови, пульс (частота сердечных сокращений), насыщение крови кислородом (SpO2), электрокардиограмма (ЭКГ).
Артериальное давление - один из важнейших показателей здоровья, который врачи рекомендуют проверять несколько раз в неделю. Результаты исследования Huawei за 2023 год также подтверждают, что пользователи осознают значение этого показателя и согласны с необходимостью уделять ему повышенное внимание. Умные часы значительно упрощают этот процесс - они позволяют проводить измерения в любое время и в любом месте без необходимости посещения врача.
72% врачей рекомендуют использовать умные устройства для мониторинга здоровья
Результаты исследования показывают значительную поддержку умных технологий со стороны врачей - 72% медицинских специалистов советуют использовать умные устройства для мониторинга здоровья и прогнозирования потенциальных заболеваний.
Кроме того, 58% специалистов считают, что умные устройства помогают людям активнее участвовать в заботе о своем здоровье и своевременно предотвращать возможные болезни. Это отмечает переход от традиционного подхода, ориентированного на лечение симптомов, к проактивному мониторингу здоровья, при котором люди могут замечать сигналы тревоги и принимать меры еще до того, как проблемы со здоровьем станут серьезными.
83% врачей согласны с тем, что умные устройства мотивируют пользователей быть более внимательными к своему здоровью. Сами пользователи также заметили это влияние - 67% регулярных пользователей умных часов признались, что данные и рекомендации устройств побудили их изменить привычки и вести более здоровый образ жизни.
Умные устройства мотивируют на изменения образа жизни
Исследование показало, что 78% врачей считают, что умные устройства побуждают людей менять образ жизни. Из них 70% особенно отмечают роль умных устройств в поощрении физической активности. Исследование Huawei 2023 года подтверждает эту тенденцию - 90% пользователей заявили, что внедрили хотя бы одну новую здоровую привычку, а 88% почувствовали улучшения в своем физическом здоровье благодаря использованию умных часов.
Растущее осознание важности здоровья в обществе создает спрос на удобные и надежные инструменты, которые помогают не только понять свое состояние здоровья, но и позволяют своевременно реагировать.