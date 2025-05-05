12 вещей, которые врачи всегда делают в путешествиях, чтобы не заболеть
Чтобы не вернуться из отпуска с простудой, расстройством желудка или усталостью вместо воспоминаний, врачи советуют заранее готовиться к поездке: от маски и санитайзера до витаминов, правильного питания и полноценного отдыха — эти простые меры помогут сохранить здоровье в дороге.
Заболевание во время путешествий — это довольно распространенное явление, будь то проявление симптомов во время поездки или уже после возвращения. «Никто из нас не хочет болеть в дороге, — сказал доктор Генри М. Ву, доцент медицинской школы Университета Эмори. — Поэтому имеет смысл принять дополнительные меры предосторожности, которых мы обычно не соблюдаем в повседневной жизни».
Ниже доктор Ву и другие врачи делятся тем, что они всегда делают в путешествиях, чтобы не заболеть.
Ношение маски в аэропорту и в самолете
«Хотя COVID больше не представляет такой угрозы, как раньше, я все равно ношу маску во всех полетах и в аэропорту, потому что там я нахожусь в замкнутом пространстве с циркулирующим воздухом. В зависимости от того, куда вы направляетесь, ношение маски в людных местах также остается важным», — сказала доктор Барбара Бауэр.
Она рекомендует взять с собой как минимум пару масок на случай, если одна испачкается или порвется. Лучше всего подойдут качественные маски, такие как N95, — они наиболее эффективны в помещениях с большим скоплением людей. «Я до сих пор вспоминаю, как однажды ехала ночным поездом во Франции напротив пары, которая весь путь кашляла и чихала — на следующий день у меня началась ужасная простуда, и я пропустила свадьбу, ради которой проделала весь этот путь. Теперь я всегда надеваю маску в транспорте, даже если вокруг нет явно больных», — рассказала доктор Сара Баттистич.
Маска также помогает не касаться лица руками. «Маска мешает прикасаться к носу и рту», — отметила доктор Хизер Виола.
Частое мытье и дезинфекция рук
«В первую очередь я постоянно мою руки и всегда ношу с собой санитайзер на спиртовой основе не менее 60%, чтобы предотвратить распространение микробов. Многие авиакомпании раздают салфетки с дезинфицирующим раствором при посадке. Я использую их, чтобы протереть свое сиденье, подголовник, подлокотники, откидной столик и экран — все, к чему можно прикоснуться в кресле», — сказала Виола.
«Я, конечно, сторонник мытья рук, — говорит Баттистич. — Но также стараюсь минимизировать прикосновения к общим поверхностям, чтобы снизить риск контакта с бактериями и вирусами. Я даже превращаю это в игру с дочерью: не трогать ничего в общественных туалетах — ни дверей, ни сидений».
Поддержание водного баланса
«Если у меня длинный перелет, я стараюсь заранее хорошо напиться воды и не пить алкоголь в самолете», — сказала Баттистич.
Все врачи, опрошенные HuffPost, подчеркивают важность гидратации. «Я всегда беру с собой электролитные порошки или витаминную воду. Это помогает не просто пить воду, а поддерживать баланс жидкости и предотвращать тошноту или обезвоживание во время полета», — сказала Виола.
Прием витаминов и поддержка иммунитета
Виола также использует спреи для носа и витамин C перед посадкой. «Воздух в салоне сухой, а микробы свободно циркулируют. Поэтому перед полетом я принимаю витамин С — он стимулирует иммунную систему и помогает организму бороться с вирусами. Также я использую спрей с морской водой или увлажняющий спрей для носа, чтобы слизистая не пересыхала — это повышает естественную защиту организма».
Избегание пиковых времен путешествий
«Если возможно, старайтесь путешествовать в середине недели и днем — а не очень рано утром или поздно вечером», — советует Бауэр. Это снижает стресс и количество людей вокруг, а также позволяет вам хорошо выспаться перед или после рейса.
Приоритет отдыха
«Обязательно высыпайтесь перед поездкой, и по возможности спите во время путешествия. Когда вы вернетесь, дайте себе время адаптироваться. Постарайтесь не возвращаться домой в 11 вечера и не идти на работу на следующий день. Лучше выделите хотя бы несколько часов — или весь день — на восстановление, стирку, закупку продуктов и отдых», — говорит Бауэр.
«Я люблю использовать компактные подушки для шеи, беруши, маску для глаз или шарф — особенно когда свет включают в салоне в последние часы ночного перелета», — добавила Баттистич.
Не перегружайте план поездки
«Не перегружайте расписание — оставьте место для отдыха и гибкости. Стресс в незнакомой обстановке может способствовать развитию болезни», — советует Бауэр.
Правильное питание
«Перед поездкой ешьте сбалансированно, чтобы укрепить иммунитет, — говорит Бауэр. — Даже в день отъезда постарайтесь включить фрукты и овощи в каждый прием пищи».
Она всегда берет с собой здоровые перекусы и бутылку для воды, которую можно пополнять. «Часто в дороге мы не успеваем поесть — особенно при задержках, — и в итоге пропускаем еду или хватаем что-то вредное на бегу», — добавила она.
Вакцинация и лекарства
«Я всегда проверяю, сделаны ли все прививки, перед поездкой, — говорит Ву. — Грипп и COVID — частые спутники путешественников. Даже легкая форма может испортить отпуск. Также при международных поездках могут потребоваться дополнительные прививки или профилактика малярии».
Бауэр рекомендует также получить рецепт на противодиарейные препараты, если вы едете в страну с повышенным риском «диареи путешественника». «Не пейте местную воду, не ешьте салаты и фрукты, вымытые ею. Лучше есть продукты в кожуре и пить бутилированную воду. Даже зубы чистите ею. Это поможет избежать проблем».
Можно также взять Имодиум или другие средства от диареи, особенно для международных поездок. «Если я сомневаюсь в еде, я выбираю полностью приготовленные и горячие блюда — и избегаю сырых или плохо прожаренных», — говорит Виола.
Защита от солнца
«Носите солнцезащитный крем каждый день», — советует Бауэр. Используйте широкоспектральный крем с SPF 30 и выше, особенно если планируете долго находиться на улице. «Солнечные ожоги и перегрев — одни из самых легко предотвратимых причин испорченного отпуска. Не забывайте про крем, рубашки с длинными рукавами — особенно льняные — и широкополые шляпы. Чем больше шляпа, тем лучше», — говорит Баттистич.
Репелленты
«Если планируется природный отдых или поездка в тропики, я обязательно беру средства от насекомых. Комары, клещи и другие кровососущие могут переносить опасные инфекции», — говорит Ву. Убедитесь, что ваше средство соответствует местным рекомендациям CDC. «Найти такие средства в поездке бывает непросто, поэтому лучше подготовиться заранее, чтобы не быть застигнутым врасплох», — добавил он.
Аптечка
«Я беру с собой безрецептурные лекарства, чтобы не бегать за ними, если почувствую недомогание», — говорит Виола. В ее набор входят парацетамол (при боли и температуре), ибупрофен, антигистаминный препарат (от аллергии) и средства от тошноты и расстройства желудка. «В моей аптечке — как профилактика, так и препараты на случай экстренных ситуаций», — говорит Баттистич.
«Я также кладу набор для обработки ран: пластырь, антибактериальный крем, а если это жаркий или влажный климат, или я планирую походы — беру еще противогрибковую мазь».