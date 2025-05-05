12 вещей, которые врачи всегда делают в путешествиях, чтобы не заболеть

Она рекомендует взять с собой как минимум пару масок на случай, если одна испачкается или порвется. Лучше всего подойдут качественные маски, такие как N95, — они наиболее эффективны в помещениях с большим скоплением людей. «Я до сих пор вспоминаю, как однажды ехала ночным поездом во Франции напротив пары, которая весь путь кашляла и чихала — на следующий день у меня началась ужасная простуда, и я пропустила свадьбу, ради которой проделала весь этот путь. Теперь я всегда надеваю маску в транспорте, даже если вокруг нет явно больных», — рассказала доктор Сара Баттистич.