Агентный ИИ и свобода выбора: готовы ли мы доверить машинам нашу повседневность?

Хью Лайнэн, редактор портала Irish Times, в своей колонке пишет: "Общеизвестно, что любое внезапное изменение дизайна цифрового сервиса или медийного продукта становится болезненным испытанием для всех участников. Я до сих пор помню свой опыт онлайн-редактора этой газеты в 2013 году, когда пользователи irishtimes.com яростно отреагировали на редизайн сайта. Некоторые претензии касались технических сбоев, которые быстро устранялись, другие — стратегических изменений, необходимых для будущего сайта. Но чаще всего проблема была в том, что люди просто не любят перемены.