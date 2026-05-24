Сборная Латвии по хоккею разгромила Великобританию, укрепив свои шансы выйти в плей-офф чемпионата мира
Мужская сборная Латвии по хоккею в воскресенье в шестом матче чемпионата мира разгромила Великобританию со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0), укрепив свои позиции в борьбе за выход в четвертьфинал.
Шайбы в составе латвийской сборной забросили Мартиньш Дзеркалс, Денис Смирновс, Рудолфс Балцерс, Эдуард Тралмакс, Харалдс Эгле и Ренарс Крастенбергс. Балцерс с шестью голами в одном турнире стал самым результативным игроком сборной Латвии на чемпионатах мира.
Тралмакс провел свой первый матч на этом чемпионате, так как прибыл в Цюрих только утром. В этой игре он также отдал две результативные передачи. По две передачи записали на свой счет также Сандис Вилманис и Альбертс Шмитс. Вилманис был признан лучшим игроком матча в составе латвийской сборной.
Ворота сборной Латвии второй день подряд защищал Кристерс Гудлевскис, который отразил все 19 бросков и одержал вторую «сухую» победу на этом чемпионате. Латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 38 бросков.
Групповой этап Латвия завершит во вторник матчем против Венгрии.
В группе А у Швейцарии 18 очков после шести матчей, Финляндия набрала 15 очков в пяти играх, а у Австрии и Латвии по девять очков соответственно после пяти и шести встреч. Далее с семью очками после шести матчей идет Германия, у США пять очков после пяти игр, Венгрия набрала три очка в пяти встречах, а Великобритания после шести матчей остается без очков.
После игры Ренарса Крастенбергса высоко поднятой клюшкой латвийцы быстро оказались в меньшинстве. Британцы нанесли несколько бросков по воротам, однако Гудлевскис уверенно справился со всеми попытками соперника. Ближе к середине первого периода большинство получили уже латвийцы. В нем несколькими бросками угрожал воротам Тралмакс, а Балцерс и Кристапс Зиле попали в каркас ворот.
В середине периода, играя в равных составах, латвийцы открыли счет после ошибки соперника. В зоне атаки шайбу перехватил Тралмакс, который переадресовал ее Эгле, а тот отдал передачу Дзеркалсу, точно бросившему с близкого расстояния — 1:0.
На 14-й минуте после передач Сандиса Вилманиса и Микса Тумановса Смирновс точным броском из центра зоны увеличил преимущество сборной Латвии. За 42 секунды до конца периода после передач Смирновса и Робертса Мамчицса Балцерс переправил шайбу в сетку у ворот и сделал счет 3:0.
Уже на первой минуте второго периода Балцерс вынудил соперника нарушить правила и дал латвийцам возможность сыграть в большинстве. После передач Альбертса Шмитса и Балцерса Тралмакс отправил шайбу между щитков вратаря — 4:0. Чуть позже после нарушения численного состава у британцев сборная Латвии снова получила большинство, но реализовать его не смогла.
Во второй половине периода у Вилманиса было несколько возможностей бросить с близкого расстояния, однако отправить шайбу в ворота ему не удалось. Менее чем за четыре минуты до конца периода после передачи Тралмакса Эгле эффектной паузой обманул вратаря и сделал счет 5:0. За минуту и 19 секунд до сирены Крастенбергс броском в одно касание реализовал большинство и еще больше увеличил преимущество латвийцев.
С начала третьего периода в воротах Великобритании Мэтта Робсона заменил Бен Баун, которому поначалу не пришлось сталкиваться с таким количеством бросков. В середине периода после удаления Кристапса Скрастиньша британцы получили большинство, но использовать его не смогли.
Во второй половине периода после удара клюшкой по лицу Вилманиса большинство получили уже латвийцы, однако и на этот раз численное преимущество реализовать не удалось.
Ранее на турнире сборная Латвии проиграла Швейцарии — 2:4, победила Германию — 2:0, уступила Австрии — 1:3, потерпела разгромное поражение от Финляндии — 1:7, а также обыграла действующего чемпиона мира — сборную США — 4:2.
Сборная Великобритании проиграла Австрии — 2:5, США — 1:5, Венгрии — 0:5, Швейцарии — 1:4 и Финляндии — 0:4.