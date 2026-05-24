Нужна победа: на ЧМ по хоккею сборная Латвии проведет ответственный матч против Великобритании
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе в шестом матче чемпионата мира встретится со сборной Великобритании, которая пока не набрала ни одного очка на турнире.
Матч группы А на арене Swiss Life начнется в 17:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет LTV7.
На данный момент сборная Латвии уступила Швейцарии со счетом 2:4, обыграла Германию — 2:0, проиграла Австрии — 1:3, потерпела разгромное поражение от Финляндии — 1:7, а в предыдущем матче сенсационно победила действующего чемпиона мира — сборную США — со счетом 4:2.
В свою очередь британские хоккеисты потерпели пять поражений подряд — 2:5 от Австрии, 1:5 от США, 0:5 от Венгрии, 1:4 от Швейцарии и 0:4 от Финляндии.
В турнирной таблице группы А лидирует Швейцария, набравшая 18 очков в шести матчах. У Финляндии 15 очков после пяти игр, у Австрии — девять очков, а Германия в шести встречах набрала семь очков. Латвия с шестью очками после пяти матчей занимает пятое место, у США пять очков, Венгрия набрала три очка, а Великобритания остается без очков.
Чтобы зацепиться за четвертое место в группе, и тем самым получить шанс на выход в плей-офф чемпионата, сборной Латвии сегодня надо во что бы то ни стало добыть три очка.
В воскресенье в группе А также состоится матч Австрия — Финляндия, который начнется в 21:20.
В группе B, матчи которой проходят во Фрибуре, в 17:20 сыграют Дания и Италия, а в 21:20 встретятся Словакия и Канада.
В группе B лидирует Канада с 14 очками после пяти матчей. У Чехии 13 очков, Словакия набрала 11 очков, а Норвегия — десять. Швеция в шести матчах набрала девять очков, Дания и Словения имеют по три очка соответственно после пяти и шести игр, а Италия после пяти встреч остается без очков.