Из-за океана пришли плохие новости: лучшие латвийские игроки НХЛ на чемпионат мира не поедут
Генеральный менеджер сборной Латвии по хоккею Рудольф Калвитис рассказал о новостях, связанных с составом команды. Сборной Латвии этой весной придется обойтись Артура Шилова и ряда других сильных игроков.
«Есть новости по составу. Так получилось, что Рихард Букартс получил травму. Это не позволит ему продолжить борьбу за место в составе. Желаем ему успешного восстановления и подготовки к новому сезону», — рассказал генеральный менеджер Рудольф Калвитис. Именно из-за травмы Букартса был вызван лидер сборной U-18 Оливерс Мурниекс, который уже успел дебютировать в матче против Норвегии.
Также Калвитис сообщил новости о хоккеистах из Северной Америки. «По разным причинам доступные игроки НХЛ в этом году к сборной не присоединятся. Мы продолжаем следить за теми, кто продолжает выступление в плей-офф как НХЛ, так и АХЛ», — сказал генеральный менеджер. Это означает, что этой весной сборной придется обходиться без помощи Артура Шилова и Земгуса Гиргенсонса. Ранее уже сообщалось, что Шилов завершал сезон с травмой. Последний раз на чемпионате мира он играл в 2023 году, когда был признан самым ценным игроком турнира. Гиргенсонс не играл на чемпионатах мира с 2017 года.
«Пусть сами ребята расскажут, почему в этом году не играют за сборную», — ответил Калвитис на уточняющий вопрос о причинах отсутствия обоих хоккеистов.
«У кого-то вопросы с контрактом, у кого-то другие риски. Пусть сами расскажут. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы их привлечь. Дальше это уже выбор игрока — помогать или не помогать».
Помимо травмы у Шилова после этого сезона завершился заключенный ранее с «Кэнакс» двухлетний контракт, тогда как у Гиргенсонса еще действует соглашение с «Лайтнинг» из Тампа-Бэй.
Пока в розыгрыше Кубка Стэнли продолжает участвовать «Флайерз» из Филадельфии, которую представляет Родриго Аболс. «Ситуация с Родриго следующая — он продолжает восстановление и тренируется индивидуально. К полноценным контактным тренировкам он еще не приступил». Калвитис подчеркнул, что за ситуацией Родриго внимательно следят.
О возможном участии Увиса Балинскиса генеральный менеджер высказался, что такая вероятность минимальна, поскольку в семье ожидается пополнение, а сам игрок также травмирован. В свою очередь в АХЛ продолжают следить за Эдуардсом Тралмаксом и Райвисом Ансонсом.
Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш подтвердил, что по итогам голосования капитаном сборной назначен Рудольф Балцерс, а его ассистентами будут Кристапс Зиле и Ралфс Фрейбергс. Окончательный состав на чемпионат мира будет объявлен 12 мая.
Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В группе А латвийские хоккеисты сыграют против сборных Швейцарии, США, Финляндии, Германии, Австрии, Великобритании и Венгрии.