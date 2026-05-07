Из-за океана пришли плохие новости: лучшие латвийские игроки НХЛ на чемпионат мира не поедут

Также Калвитис сообщил новости о хоккеистах из Северной Америки. «По разным причинам доступные игроки НХЛ в этом году к сборной не присоединятся. Мы продолжаем следить за теми, кто продолжает выступление в плей-офф как НХЛ, так и АХЛ», — сказал генеральный менеджер. Это означает, что этой весной сборной придется обходиться без помощи Артура Шилова и Земгуса Гиргенсонса. Ранее уже сообщалось, что Шилов завершал сезон с травмой. Последний раз на чемпионате мира он играл в 2023 году, когда был признан самым ценным игроком турнира. Гиргенсонс не играл на чемпионатах мира с 2017 года.