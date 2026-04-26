ВИДЕО: Артур Шилов спас "Питтсбург Пингвинз" от вылета с розыгрыша Кубка Стэнли
Латвийский вратарь Артур Шилов впервые в этом розыгрыше Кубка Стэнли НХЛ встал в ворота "Питтсбург Пингвинз" и помог команде продлить серию четвертьфинала Восточной конференции.
"Питтсбург Пингвинз" в гостях со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) обыграли "Филадельфия Флайерз" и сократили отставание в серии до четырех побед — 1:3.
В первых трех матчах ворота "Питтсбург Пингвинз" защищал Стюарт Скиннер, однако в этот раз впервые в этом Кубке Стэнли на лед вышел Шилов, который отразил 28 из 30 бросков.
"Филадельфия Флайерз" по-прежнему не может помочь латвийский нападающий Родриго Аболс, который в середине января получил тяжелую травму ноги.
Пятая игра серии состоится в понедельник (в ночь на вторник по латвийскому времени) в Питтсбурге.
На 15-й минуте матча Сидни Кросби в большинстве нанес точный бросок с левого круга вбрасывания и вывел гостей вперед — 1:0. На второй минуте второго периода Рикард Ракелль за воротами отобрал шайбу у вратаря Дана Владара и увеличил преимущество Питтсбурга, однако на 16-й минуте периода Денвер Баркей у ворот впервые в матче переиграл Шилова.
На пятой минуте третьего периода Крис Летанг броском из средней зоны сделал счет 3:1, но менее чем через три минуты Трэвис Конекни броском в одно касание с круга вбрасывания снова поразил ворота Шилова. За 57 секунд до конца основного времени Коннор Дьюар отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку в победе Питтсбурга.
В прошлом году в финальной серии "Флорида Пантерз" со счетом 4:2 обыграли "Эдмонтон Ойлерз" и завоевали Кубок Стэнли второй год подряд. В этом сезоне "Флорида Пантерз" провели неудачный регулярный чемпионат и досрочно сложили полномочия действующего обладателя трофея.