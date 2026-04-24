Иран объявил, что пошлет свою команду на Чемпионат мира по футболу в США
Сборная Ирана по футболу готовится к «гордому и успешному участию» в матчах чемпионата мира, которые пройдут в США, заявило правительство Ирана.
Как сообщила по государственному телевидению представитель правительства Ирана Фатемех Мохеджерани, Министерство молодежи и спорта объявило о полной готовности национальной сборной Ирана принять участие в чемпионате мира 2026 года.
Финальный турнир пройдет в Канаде, Мексике и США в июне и июле, при этом все три матча группового этапа сборной Ирана запланированы в США.
После того как США и Израиль 28 февраля начали военные действия против Ирана, сохранялась неопределенность, будет ли команда участвовать в турнире. Иран просил Международную федерацию футбола перенести его матчи в Мексику, однако это предложение было отклонено.
В конце марта президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетил два товарищеских матча сборной Ирана в Турции, после чего заявил, что команда «определенно» выступит на чемпионате мира, несмотря на военный конфликт с США и Израилем.
Команда должна прибыть в Тусон, штат Аризона, не позднее 10 июня, что как минимум за пять дней до первой игры, как того требуют правила ФИФА.
Одной из проблем, которую ФИФА еще предстоит решить, остается выдача въездных виз в США иранской делегации, включая президента футбольной федерации Мехди Таджа. Он является вице-президентом Азиатской футбольной конфедерации и не смог присутствовать на жеребьевке группового этапа в декабре в Вашингтоне, где Инфантино вручил президенту США Дональду Трампу специальную премию ФИФА за мир.
Тем временем специальный посланник Трампа Паоло Дзамполи выступил с заявлением, что ФИФА следовало бы заменить сборную Ирана на сборную Италии.
«Я подтверждаю, что предложил Трампу и Инфантино, чтобы сборная Италии заменила Иран на чемпионате мира», — заявил Дзамполи газете Financial Times.
Сообщается, что этот шаг направлен на улучшение напряженных отношений между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В последнее время между ними возник обмен критикой после высказываний Трампа в адрес папы Льва XIV.
В 2026 году в финальном турнире чемпионата мира впервые примут участие 48 сборных вместо 32, которые будут разделены на 12 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.