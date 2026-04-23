ВИДЕО: "Питтсбург Пингвинз" и Артур Шилов оказались в шаге от вылета из Кубка Стенли
Латвийский вратарь Артур Шилов в среду остался в запасе в третьем матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ, в котором его команда «Питтсбург Пингвинз» потерпела поражение.
В четвертьфинале Восточной конференции «Пингвинз» на выезде проиграли «Филадельфии Флайерз» со счетом 2:5 (1:0, 0:3, 1:2), уступая в серии до четырех побед со счетом 0-3.
На пятой минуте матча Евгений Малкин вывел «Пингвинз» вперед в большинстве, однако в начале второго периода Тревор Зеграс реализовал численное преимущество уже в составе хозяев и сравнял счет — 1:1. В дальнейшем во второй трети «Флайерз» забросили еще две шайбы — отличились Расмус Ристолайнен и Ник Силер.
На десятой минуте заключительного периода Эрик Карлссон в большинстве сократил отставание «Питтсбурга», но затем «Флайерз» ответили шайбами Ноа Кутса в большинстве и Оуэна Типпета в пустые ворота, одержав уверенную победу — 5:2.
Стюарт Скиннер в воротах гостей отразил 24 из 28 бросков, или 85,7 %. В трех матчах серии у него в общей сложности 87,3 % отраженных бросков и в среднем 3,08 пропущенной шайбы.
В воротах «Флайерз» Даниел Владар справился с 28 из 30 бросков, или 93,3 %. В трех матчах серии у него один «сухой» матч, 94,7 % отраженных бросков и в среднем 1,33 пропущенной шайбы.
«Флайерз» по-прежнему не может помочь латвийский нападающий Родриго Аболс, который в середине января получил тяжелую травму ноги.
Следующие две игры серии пройдут в Филадельфии в ночь на четверг и в ночь на воскресенье по латвийскому времени.
Победитель пары «Флайерз» — «Пингвинз» во втором раунде встретится с «Каролиной Харрикейнз» или «Оттавой Сенаторз». В той серии сейчас со счетом 2-0 впереди «Харрикейнз».
В прошлом году в финальной серии «Флорида Пантерз», за которую выступает защитник Увис Янис Балинскис, со счетом 4-2 победила «Ойлерз» и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд. «Пантерз», в составе которой в этом сезоне дебютировал Сандис Вилманис, провела неудачный регулярный чемпионат и досрочно сложила полномочия обладателя трофея.