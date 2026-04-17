За латвийскую сборную на чемпионате мира по хоккею не будет выступать один из лучших игроков команды
Сборной Латвии по хоккею на предстоящем чемпионате мира по личным причинам не поможет вратарь Элвис Мерзликин, сообщает Федерация хоккея Латвии (LHF).
Мерзликин вместе с «Коламбус Блю Джекетс» в этом сезоне не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Латвийский вратарь в 30 матчах в среднем пропускал 3,4 шайбы, отражая 88,3% бросков.
На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо Мерзликин защищал ворота сборной Латвии в двух матчах, в которых справился с 85% бросков.
April 17, 2026
Vārtsargs Elvis Merzļikins personisku iemeslu dēļ nepievienosies valstsvienībai gaidāmajā pavasarī.
Также LHF сообщает, что у Теодора Блюгера в настоящее время завершилось соглашение с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс», и если Блюгеру удастся продлить контракт, тогда он может присоединиться к сборной Латвии.
Защитник «Флориды Пантерз» Увис Балинскис по-прежнему находится в списке травмированных игроков, и LHF поддерживает связь с хоккеистом, однако пока неизвестно, сможет ли он пополнить ряды сборной Латвии.
В свою очередь к тренировочному лагерю сборной Латвии присоединился защитник Никс Фененко, который в четверг, забросив победную шайбу, вместе с «Мого»/РСУ завоевал чемпионский титул Optibet Хоккейной лиги (OHL). Он также был признан самым ценным игроком плей-офф OHL.
Сборная Латвии продолжает тренироваться в Риге и следующие контрольные матчи проведет 22 и 23 апреля в финском городе Лахти, где встретится с национальными командами Дании и Финляндии. В свою очередь 2 и 3 мая команда под руководством Хария Витолиньша на выезде сыграет со сборной Словакии.
Подготовительный этап национальная сборная Латвии завершит матчами 6 и 7 мая, когда перед своими зрителями сыграет со сборной Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею с 15 по 31 мая пройдет в Цюрихе и Фрибуре, в Швейцарии.