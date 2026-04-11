Среди кандидатов на пост президента Международной федерации хоккея может оказаться представитель Латвии
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) на льду Виестурс Козиолс не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента организации.
Ранее сообщалось, что в конце марта действующий президент IIHF Люк Тардиф объявил об отказе от повторного выдвижения. Люк Тардиф занимал пост президента с 2021 года, а до него федерацию на протяжении 17 лет возглавлял Рене Фазель.
По словам Виестурса Козиолса, в IIHF разработаны правила, согласно которым национальные федерации могут выдвигать кандидатов на должности членов совета, вице-президентов и президента.
Виестурс Козиолс отметил, что на данный момент переговоров с Латвийской федерацией хоккея не было. При этом, по словам Виестурса Козиолса, он с удовольствием продолжил бы работу в совете IIHF, однако не отказался бы и от выдвижения на более высокую должность.
Кандидатов на пост президента и другие руководящие должности федерации можно выдвигать до 1 июня, а голосование пройдет на полугодовом конгрессе IIHF в октябре.
По словам Виестурса Козиолса, он рассчитывает, что Латвийская федерация хоккея выдвинет его, однако для этого необходимо согласие не только правления федерации, но и поддержка на международном уровне, поскольку такая работа требует командного подхода.
Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис подтвердил агентству LETA, что кандидатура Виестурса Козиолса будет выдвинута, однако не уточнил, на какую именно позицию. По словам Айгарса Калвитиса, окончательное решение в Латвийской федерации хоккея еще не принято, и до июня остается время для обсуждения. Виестурс Козиолс также является членом правления Латвийской федерации хоккея.
Конгресс IIHF этого года пройдет 28–29 мая в Цюрихе, а полугодовой конгресс, на котором состоятся выборы, — 3–4 октября в Ницце.