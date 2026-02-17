Латвийские биатлонисты заняли 18-е место в эстафете на Олимпийских играх

В биатлоне для латвийских спортсменов это были последние соревнования в мужской программе, так как ни один из четырех латвийцев не квалифицировался в гонку с общего старта. В эстафете мужская сборная Латвии выступила впервые с 2010 года, когда в Ванкувере Эдгар Пиксонс, Илмарс Брицис, Расторгуев и Кристапс Либиетис заняли 18-е место.