Латвийские биатлонисты заняли 18-е место в эстафете на Олимпийских играх
Сборная Латвии в составе Андрея Расторгуева, Ренара Биркенталса, Рихарда Лозберса и Эдгара Мисе в эстафете 4х7,5 километра по биатлону на Олимпийских играх в Италии заняла 18-е место. Победу одержала сборная Франции.
Латвийские биатлонисты с пятью штрафными кругами и 13 дополнительными патронами на финише уступили победителям шесть минут и 43,9 секунды.
Золотую медаль завоевала сборная Франции — Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон-Майе и Эрик Перро — показав результат 1 час 19 минут 55,2 секунды, использовав девять дополнительных патронов и заработав один штрафной круг.
Второе место, уступив Франции 9,8 секунды, заняла сборная Норвегии, за которую выступали Мартин Улдал, Йохан Улав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен. Норвежские биатлонисты использовали шесть дополнительных патронов.
Бронзовую медаль завоевала Швеция, чьи биатлонисты Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон использовали шесть дополнительных патронов и финишировали в 57,5 секунды позади Франции.
Из латвийских биатлонистов первым на трассу вышел Расторгуев, который на первой стрельбе лежа быстро закрыл все пять мишеней, использовав два дополнительных патрона. На второй стрельбе он также использовал два дополнительных патрона и передал эстафету Биркенталсу десятым, уступая норвежцу Мартину Улдалу, лидировавшему на первом этапе, 36,8 секунды.
Биркенталс на первой стрельбе лежа использовал один дополнительный патрон, а на второй стрельбе был безошибочен. Эстафету он передал восьмым, проигрывая на тот момент лидеру Эмильену Жаклену из Франции 42,8 секунды.
Лозберс на первой стрельбе использовал один дополнительный патрон, однако на второй стрельбе израсходовал три дополнительных патрона и заработал три штрафных круга, поэтому передал эстафету Мисе на 17-й позиции, уступая на тот момент лидеру Кантену Фийон-Майе из Франции три минуты и 48,2 секунды.
Мисе на первой стрельбе использовал один дополнительный патрон, а на второй — три и заработал два штрафных круга, таким образом сборная Латвии получила наибольшее количество штрафных кругов среди всех команд.
Сборные Эстонии и Литвы заняли соответственно 13-е и 15-е места. Эстония уступила Франции три минуты и 53,6 секунды, а Литва — четыре минуты и 45,1 секунды.
В биатлоне для латвийских спортсменов это были последние соревнования в мужской программе, так как ни один из четырех латвийцев не квалифицировался в гонку с общего старта. В эстафете мужская сборная Латвии выступила впервые с 2010 года, когда в Ванкувере Эдгар Пиксонс, Илмарс Брицис, Расторгуев и Кристапс Либиетис заняли 18-е место.
До этого Латвия была представлена на всех Олимпийских играх, а в 1998 году в Нагано заняла шестое место.