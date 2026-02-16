Латвийский экипаж боба-двойки после двух заездов на шестом месте

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине все ступени пьедестала заняли немецкие экипажи в двойках — Фридрих и Торстен Маргис, Лохнер и Флориан Бауэр, а также Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер.