Латвийский экипаж боба-двойки после двух заездов на шестом месте
Латвийский экипаж бобслеистов в двойках с пилотом Ккабом Календой и разгоняющим Матисом Микнисом после второго заезда на Олимпийских играх в Италии заняли шестое место.
Двойка Календы в первом заезде показала девятое время, а во втором стала четвертой, поднявшись на три позиции вверх.
По сумме двух заездов латвийский экипаж уступает лидерам — немцам Йоханнесу Лохнеру и Георгу Фляйшхауэру — 1,53 секунды.
В первом заезде с новым рекордом трассы 54,68 секунды победили Лохнер и Фляйшхауэр, которые были быстрее всех и во втором заезде, пройдя трассу за 55,22 секунды. В сумме время немецкого экипажа составляет 1 минуту 49,90 секунды.
Также на втором и третьем местах находятся экипажи из Германии. Франческо Фридрих и Александр Шиллер уступают лидеру по сумме двух заездов 0,80 секунды, а Адам Амур с разгоняющим Александром Шаллером отстают от двойки Лохнера на 1,24 секунды.
Календа является единственным латвийским пилотом на Олимпиаде, так как из-за падения на тренировке Ренар Грантиньш не может выступить на Играх.
Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине все ступени пьедестала заняли немецкие экипажи в двойках — Фридрих и Торстен Маргис, Лохнер и Флориан Бауэр, а также Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер.
Латвийские бобслеисты Оскар Киберманис и Микнис тогда заняли девятое место, а Эмил Ципулис и Эдгар Немме расположились на 17-м месте.