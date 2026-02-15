Сборная Латвии по хоккею проиграла Дании и заняла последнее место в своей группе на Олимпийских играх
Мужская сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Милане в заключительном матче группового турнира Олимпийских игр уступила сборной Дании со счетом 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) и заняла четвертое место в подгруппе.
В группе C шесть очков у США, по три очка набрали Германия, Дания и Латвия. С учетом результатов личных встреч Германия идет второй, Дания — третьей, а Латвия — четвертой. Исход матча США — Германия не влияет на место латвийской сборной в группе, однако определит ее соперника в первом раунде плей-офф.
Уже на 23-й секунде после ошибки латвийцев в своей зоне Ник Олесен вывел Данию вперед. Вскоре Эдуардс Тралмакс оставил команду в меньшинстве, и в его концовке Миккель Огорд первым оказался на добивании и на пятой минуте сделал счет 2:0.
За три с половиной минуты до конца периода датчане увеличили преимущество: Оливер Бьоркстранд, оставшись у ворот без клюшки, коньком отпасовал шайбу Николая Элерса, который не промахнулся. За 16 секунд до перерыва при отложенном штрафе Кристапс Зиле бросил от синей линии, и после рикошета от Ренарса Крастенбергса шайба оказалась в воротах — 1:3.
Во втором периоде на седьмой минуте после передачи Зиле с левого фланга Тралмакс поразил дальний угол ворот, сократив отставание. В большинстве Робертс Букартс был близок к голу, но не сумел направить шайбу в пустой угол. После броска Дана Лочмелиса шайба попала в каркас ворот. В конце периода латвийцы остались в меньшинстве после удаления Увиса Яниса Балинскиса.
В начале третьего периода сборная Латвии активно атаковала, но сравнять счет не удалось. За две с половиной минуты до сирены Артур Шилов был заменен шестым полевым игроком, и Олесен отправил шайбу в пустые ворота.
В группе A выступают Канада, Чехия, Швейцария и Франция, в группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия, в группе C — США, Германия, Латвия и Дания. В плей-офф выходят все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа напрямую попадают в четвертьфинал.