"У Гуменника украли медаль". Как российская пропаганда рассказывает об Олимпиаде в Милане и Кортине

Провластные медиа рассказывали о «провале» первой трансгендерной персоны на зимней Олимпиаде (фристайлисте Элисе Лундхольме, идентифицирующего себя как мужчина), «спортсменке-воровке» (речь о французской биатлонистке Жюли Симон, которую обвинили в мошенничестве с банковской картой. Сама она вину не признала), а также о немецкой бобслеистке Лизе Буквиц, которая четыре года назад снялась в журнале Playboy. Сейчас она является моделью OnlyFans и якобы публикует контент для взрослых, писали российские журналисты, однако не смогли привести никаких доказательств. Сама спортсменка рассказывала, что «точно не будет показывать себя голой». По ее словам, она публикует контент на платформе – иногда в спортивном бюстгальтере, иногда в бикини, иногда в бобслейном костюме, и также общается со своими поклонниками. Эти поклонники платят 24,99 доллара в месяц. А еще журналисты обрушились на украинских спортсменов.