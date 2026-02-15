"У Гуменника украли медаль". Как российская пропаганда рассказывает об Олимпиаде в Милане и Кортине
Олимпийские объекты не достроены, номера для участников «слишком скромные», а в Милане — транспортный коллапс. Это основные тезисы сюжетов российских государственных телеканалов перед открытием Олимпиады в Италии. А с началом Игр пропаганда переключилась на украинских спортсменов, которые «устраивают истерики» и «достали» даже главу МОК. «Новая газета Европа» изучила, как рассказывают об Олимпиаде в Италии пропагандистские СМИ и Z-паблики.
«Итальянская авантюра»
«Еще ничего не готово. Обернется ли Олимпиада-2026 года серией скандалов?» — задавались вопросом «Аргументы и факты» еще в минувшем декабре. И сами себе отвечали: вероятно, ведь объекты не достроены, искусственного снега нет. «Когда летом 2019 года зимние Игры-2026 были отданы итальянским Милану и Кортина-д’Ампеццо, никто не подозревал, в какую авантюру это выльется», — пишет издание. 15 января сотрудница ВГТРК Ася Емельянова в 12-минутном репортаже в программе «Вести» подтвердила: Италия к Олимпиаде не готова. «Успех самих игр под большим вопросом. Сувениры — пока единственное, что могут предложить зрителю. Новая ледовая арена “Санта-Джулия” выглядит так, как будто Олимпиада не завтра, а через год», — рассказывала Емельянова.
По ее словам, всё «очень грустно» было и в Олимпийской деревне: «Архитекторы обещали зеленый оазис на юге Милана. Из зеленого — только шторы в корпусах. Эти серые унылые блоки кто только не сравнил с советскими хрущевками».
В день открытия Олимпиады 6 февраля эта же журналистка прошлась по спортивным объектам. И, по ее словам, всё хуже некуда: объекты построены абы как, с нарушениями, весь Милан стоит в пробках, а американские делегации заполонили город своими бронированными машинами. «Олимпиада еще не началась, а ситуация уже “тушите свет”. На предварительном матче Италия — Южная Корея отдыхали целых восемь минут, пока электрики бежали к щиткам, — поделилась Емельянова.
— Это будет Олимпиада-рекорд. К началу игр сданы лишь 42% объектов. На церемонию открытия не продано десять тысяч билетов».
Игры организованы «провально», и премьер-министру Италии Джордже Мелони стоит переживать, сообщил телеканал НТВ: «Некоторые объекты приняли старты вместе с горами мусора, а где-то часть помещений и трибун и вовсе не была достроена. Поговаривают, что во всем виновата коррупция».
В день открытия Игр российский «Первый канал» (права на показ в России принадлежат не ему, а Okko) решил не рассказывать о событии в новостях. Вместо этого он показал фильм об Олимпиаде-2014 в Сочи «Жаркие. Зимние. Твои». При этом в новостях вышел репортаж об уличных беспорядках в Милане. «Горящие баррикады, массовые драки с полицией — Милану этой ночью было не до сна. Днем в городе состоялись олимпийские старты. Как стемнело — на улицы повалили толпы. Протестуют сразу против всего: участия в Играх израильских и американских атлетов, ущерба природе, нанесенного при строительстве олимпийских объектов, социальных проблем. Использовали пиротехнические заряды», — отмечал ведущий программы новостей.
Первые скандалы «разрывали Милан» уже в день открытия Олимпиады, уверенно заявила ведущая программы «60 минут» на «России-1» Ольга Скабеева: «Сборную Норвегии обвинили в манипуляциях с экипировкой. Для создания эффекта крыла они вшивали дополнительные лоскуты в паховую область. Двоих спортсменов и тренера отстранили».
«Провалы» и «истерики»
13 российских спортсменов участвуют в Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе. Поэтому основное внимание российские СМИ уделяли спортсменам из других стран. «Олимпиада в Италии установила рекорд по числу атлетов "нетрадиционной ориентации"», — рассказали журналисты НТВ. В Играх действительно принимают участие 46 ЛГБТ-спортсменов, если говорить о тех, кто открыто говорит о своей идентичности. Как и все остальные участники, они прошли отбор по спортивному принципу, без каких-либо отдельных квот или специальных условий.
Провластные медиа рассказывали о «провале» первой трансгендерной персоны на зимней Олимпиаде (фристайлисте Элисе Лундхольме, идентифицирующего себя как мужчина), «спортсменке-воровке» (речь о французской биатлонистке Жюли Симон, которую обвинили в мошенничестве с банковской картой. Сама она вину не признала), а также о немецкой бобслеистке Лизе Буквиц, которая четыре года назад снялась в журнале Playboy. Сейчас она является моделью OnlyFans и якобы публикует контент для взрослых, писали российские журналисты, однако не смогли привести никаких доказательств. Сама спортсменка рассказывала, что «точно не будет показывать себя голой». По ее словам, она публикует контент на платформе – иногда в спортивном бюстгальтере, иногда в бикини, иногда в бобслейном костюме, и также общается со своими поклонниками. Эти поклонники платят 24,99 доллара в месяц. А еще журналисты обрушились на украинских спортсменов.
10 февраля в программе «60 минут» ведущий Евгений Попов рассказал об украинском фигуристе Кирилле Марсаке, который, по его словам, «устроил истерику» из-за участия в соревнованиях российского спортсмена Петра Гуменника. Ранее Марсак заявил, что против участия российских спортсменов: «Даже в нейтральном статусе их нельзя допускать. Большинство из них поддерживают эту войну». Также Попов рассказал о ситуации со скелетонистом Владиславом Гераскевичем, который надел шлем с изображениями погибших на войне с РФ украинских атлетов. Позже Гераскевич был дисквалифицирован за то, что отказался снимать шлем.
Еще до его дисквалификации Попов заявил: «Спортивные результаты у Марсака и Гераскевича не очень, как и у всей украинской сборной. Приходится компенсировать скандалами».
Ну а 14 февраля издание «Чемпионат» написало, что «у Гуменника украли медаль». Якобы судьи были слишком строги с молодому российскому фигуристу. На Олимпиаде Петр Гуменник – российский фигурист в нейтральном статусе – занял шестое место по сумме двух программ. До призового места ему не хватило чуть больше трех баллов. Судьи были слишком субъективны, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, чья жена Татьяна Навка - олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду. «Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности», – приводит «Чемпионат» слова Пескова.
Профильный проект «Комсомольской правды» выпустил материал с заголовком «Петра Гуменника засудили на Олимпиаде. Почему арбитры поставили его на 6 место, хотя он должен был быть третьим или даже вторым». Neva. Today написала об итогах финала мужского фигурного катания так: «Уничтожили русского парня».
Фейки и дискредитация
В Z-пабликах распространяется множество фейков об играх в Милане. Так, телеканал «Настоящее время» нашел сразу несколько фальшивых видео. Например, появился видеоролик, начинающийся сюжетом канадского телеканала CBC NEWS о старте Олимпиады. В конце ролика к нему было добавлено постороннее видео с комментарием, что украинскую сборную поселили «как можно дальше от других команд». Однако на сайте телеканала такой новости нет. На эту же телекомпанию ссылаются российские СМИ, когда пишут, что украинская делегация считается изгоем на Олимпиаде «из-за драк и скандалов». Но канадское СМИ об этом тоже не писало.
Z-канал «Сводки ополчения Новороссии ZOV» продвигал фейк, что у украинских спортсменов СБУ отобрало паспорта на время Олимпиады, чтобы «не сбежали». Эту новость выдавали за публикацию независимого медиа «Агентство». Новость оказалась фейковой. Сейчас она удалена из Z-канала.
Еще один пример фейка: французский канал BFM TV якобы рассказал, как внучка украинского миллионера Бориса Кулика забронировала номера в нескольких итальянских элитных отелях за 8 млн евро. Как выяснилось, новости нет на сайте, подчеркивает телеканал «Настоящее время».
Пока никому не удавалось «переплюнуть Олимпиаду в Сочи», пишут российские СМИ. Но и на Олимпиаде в Сочи в 2014 году тоже наблюдались проблемы со сдачей объектов. Так, за несколько дней до официального начала Игр в некоторых местах продолжались строительные работы, не были готовы номера, местами отсутствовали Wi-Fi, горячая вода, свет. При этом зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи вошли в историю как самое дорогое спортивное мероприятие: их стоимость составила более 51 млрд долларов. Если верить оценкам рейтингового агентства, организация Игр в Италии обошлась примерно в шесть млрд евро и, согласно прогнозам, Олимпиада должна окупиться.