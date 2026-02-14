Сборная Латвии по хоккею в упорной борьбе выиграла на Олимпиаде у Германии

На второй минуте второго периода сборная Латвии получила свое второе большинство, реализовать которое не удалось, а в его конце Оскарс Батня заработал двухминутное удаление. Латвийцы выстояли в меньшинстве и на шестой минуте могли сравнять счет, однако бросок Мартиньша Дзеркалса с близкой дистанции отразил Филипп Грубауэр.