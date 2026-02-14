Сборная Латвии по хоккею в упорной борьбе выиграла на Олимпиаде у Германии
Мужская сборная Латвии по хоккею во втором матче олимпийского турнира обыграла со счетом 4:3 сборную Германии.
В воротах сборной Латвии матч начал Артур Шилов, которого на третьей минуте в контратаке переиграл Лукас Райхель. Уже через 20 секунд Кристиан Рубинс оставил сборную Латвии в меньшинстве, однако команде удалось выстоять.
Сборная Латвии сравняла счет на 12-й минуте, когда в большинстве с пятачка точным после передач Земгуса Гиргенсонса и Ренарса Крастенбергса был Лочмелис.
Германия вновь вышла вперед на 17-й минуте, когда ошибкой латвийских хоккеистов воспользовался Кальбе.
На второй минуте второго периода сборная Латвии получила свое второе большинство, реализовать которое не удалось, а в его конце Оскарс Батня заработал двухминутное удаление. Латвийцы выстояли в меньшинстве и на шестой минуте могли сравнять счет, однако бросок Мартиньша Дзеркалса с близкой дистанции отразил Филипп Грубауэр.
На седьмой и восьмой минутах периода немцы дважды нарушили правила, и сборная Латвии получила численное преимущество пять против трех, которое отличным броском в ближний верхний угол ворот в гол превратил Лочмелис.
Отличный шанс вновь выйти вперед у сборной Германии был на 11-й минуте периода, когда один на один с Шиловом вышел Леон Драйзайтль, однако латвийский вратарь в этом поединке оказался сильнее.
На 12-й минуте второго периода после нарушения Кристапса Зиле сборная Латвии вновь осталась в меньшинстве, и его также удалось выстоять без пропущенных шайб, один раз латвийцев спасла конструкция ворот.
Отличную возможность впервые выйти вперед сборная Латвии не использовала на 15-й минуте периода, когда в выходе три против одного сильнее оказался Грубауэр.
В третьем периоде Эдуардс Тралмакс, получив отличную передачу, вышел один на один и легко переиграл немецкого вратаря. Через несколько минут у латвийской команды отличился и Ренарс Крастенбергс.
После этой шайбы немецкие хоккеисты выглядели растерянными, но через какое-то время смогли собраться, и за две минуты до конца основного времени затолкали шайбу в ворота Шилова.
Затем, заменив вратаря на полевого игрока, сборная Германии организовала штурм латвийских ворот. Но давление результата не принесло. Итоговый счет 4:3 в пользу сборной Латвии.
Сегодня в группе C также сыграют хоккеисты США и Дании.
В первом матче турнира сборная Латвии уступила США со счетом 1:5, а немцы обыграли Данию со счетом 3:1.
В олимпийском хоккейном турнире в группе A сыграют Канада, Чехия, Швейцария и Франция, в группе B выступят Финляндия, Швеция, Словакия и Италия, а в группе C играют США, Германия, Латвия и Дания. В плей-офф выйдут все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа напрямую получат места в четвертьфинале.