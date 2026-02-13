На дистанции десять километров свободным стилем латвийские лыжники оказались далеко от медалей
На Олимпийских игр в Италии на дистанции десять километров свободным стилем с раздельным стартом латвийский лыжник Раймо Вигантс занял 46-е место, Никс Саулитис и Лаурис Капаркалейс финишировали соответственно на 75-м и 76-м местах.
Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевав свою третью золотую медаль на этих Олимпийских играх. Ранее он победил в спринте и в соревнованиях по скиатлону на 20 километров. Клебо финишировал через 20 минут и 36,2 секунды.
Серебряную медаль завоевал француз Матис Долеж, уступив лидеру 4,9 секунды, а третье место занял норвежец Эйнар Хедегарт, который финишировал на 14 секунд позже Клебо.
Также четвертое и пятое места заняли спортсмены из Норвегии Харольд Амундсен и Мартин Ньегет.
Вигантс, для которого это вторые Олимпийские игры, вышел на трассу четвертым и финишировал через 22 минуты и 48,3 секунды, уступив лидеру две минуты и 12,1 секунды.
Дебютанты Олимпийских игр Капаркалейс и Саулитис вышли на трассу соответственно под 61-м и 77-м стартовыми номерами. Саулитис финишировал в трех минутах и 57,2 секунды от лидера, заняв 76-е место. Капаркалейс проиграл лидеру четыре минуты и занял 77-е место.
В соревнованиях стартовали 113 спортсменов. Литовский лыжник Модестас Вайчулис не финишировал, а испанский спортсмен Бернат Сельес-Гаскс был дисквалифицирован.
После финиша Вигантс сказал Латвийскому телевидению, что в этих соревнованиях старт одним из первых был преимуществом, поскольку погодные условия теплые и состояние трассы становится более сложным.
Капаркалейс сообщил Латвийскому телевидению, что трасса была быстрой и приятной. Он признал, что, скорее всего, не будет стартовать в масс-старте на Олимпийских играх, так как готовится к чемпионату U23.
Саулитис отметил, что прошел трассу в соответствии со своими возможностями.На Олимпийских играх он еще планирует участвовать в командном спринте, а также в масс-старте на 50 километров классическим стилем.
Латвийским лыжникам не удалось преодолеть квалификацию в спринтерской дисциплине. Вигантс занял 52-е место, Капаркалейс стал 57-м, а Саулитис финишировал на 77-й позиции. В скиатлоне на 20 километров Вигантс занял 51-е место.