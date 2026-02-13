"Ты должен был остаться парализованным!" Бобслеист Ренарс Грантиньш рассказал о страшной травме на Олимпиаде
Бобслеист Ренарс Грантиньш подробно рассказал Латвийской федерации бобслея и скелетона о серьёзной травме, которую он получил во время первого тренировочного заезда перед Олимпийскими играми.
Ранее сообщалось, что из-за падения на первой тренировке на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо спортсмен не смог дебютировать на столь престижных соревнованиях. Сразу после инцидента характер травмы не уточнялся, однако спустя неделю Ренарс Грантиньш сам поделился подробностями произошедшего.
«На тренировке я пережил неудачное падение — ошибка была небольшой, её можно было избежать, но так как это был первый заезд, я недостаточно среагировал. В момент падения моя голова оказалась вне бобслейных саней, и я не мог вернуть её обратно. Когда подошли десятый и одиннадцатый виражи, я получил сильный удар по шлему в области шеи и в тот момент потерял чувствительность правой стороны тела», — вспоминает Грантиньш о роковом заезде.
По его словам, во время всего заезда он оставался в сознании, однако чувствовал, что правая сторона тела не функционирует. Добравшись до финиша трассы, разгоняющий Давис Кауфманис выпрыгнул из саней и остановил их, чтобы они не покатились обратно. Сам спортсмен тоже выбрался из боба, насколько позволяли силы, так как правая сторона по-прежнему плохо работала — чувствительность начала возвращаться примерно через десять минут, но полностью функции не восстановились. Прямо на трассе его зафиксировали, наложили шину и доставили в медицинский пункт, где стало ясно, что травма серьёзная.
Позже его перевезли в больницу в Кортина-д’Ампеццо, где после ультразвукового обследования выяснилось, что ситуация тяжёлая: шестой шейный позвонок сместился, а связки были разорваны. Было принято решение доставить спортсмена в больницу города Тревизо для проведения операции. Изначально планировалась транспортировка на вертолёте, однако из-за плохих погодных условий его пришлось везти на автомобиле. В клинике ему сделали магнитно-резонансную томографию, после чего отправили в операционную.
Операция прошла успешно. Более того, слова врача показали, насколько серьёзной была угроза.
«Уже на следующий день после операции я чувствовал себя намного лучше. Ко мне подошёл врач и сказал: “Ты должен был остаться парализованным. Единственное, что тебя спасло, — это мышцы шеи. Если бы они не были так развиты, позвонок сместился бы полностью, и ты стал бы инвалидом”».
В ближайшие месяцы Грантиньш сосредоточится на физиотерапии. По его словам, сейчас состояние значительно улучшилось: правая сторона восстановилась примерно на 70–75 %, чувствительность вернулась полностью. Далее его ждёт работа с физиотерапевтом и консультации с врачом для определения дальнейшего плана реабилитации. Предполагается, что восстановительный период займёт два–три месяца, после чего спортсмен сможет вернуться в спорт.
Латвию на Олимпийских играх в соревнованиях по бобслею представит только Екаб Календа — в двойках и четвёрках. Соревнования запланированы на следующую неделю.