"Ты должен был остаться парализованным!" Бобслеист Ренарс Грантиньш рассказал о страшной травме на Олимпиаде

По его словам, во время всего заезда он оставался в сознании, однако чувствовал, что правая сторона тела не функционирует. Добравшись до финиша трассы, разгоняющий Давис Кауфманис выпрыгнул из саней и остановил их, чтобы они не покатились обратно. Сам спортсмен тоже выбрался из боба, насколько позволяли силы, так как правая сторона по-прежнему плохо работала — чувствительность начала возвращаться примерно через десять минут, но полностью функции не восстановились. Прямо на трассе его зафиксировали, наложили шину и доставили в медицинский пункт, где стало ясно, что травма серьёзная.