Сборная Латвии по хоккею начала олимпийский турнир с крупного поражения от США
Сборная Латвии по хоккею в первом матче олимпийского турнира проиграла США со счетом 1:5. Дать бой американцам не получилось.
В воротах сборной Латвии матч начал Элвис Мерзликинс, которого на шестой минуте переиграл Брейди Ткачак после передач брата Мэттью и партнера Мерзликинса по команде Зека Веренски. Американцы вскоре вновь отправили шайбу в ворота, однако после запроса видеопросмотра со стороны сборной Латвии была зафиксирована офсайд.
На восьмой минуте в борьбе перед воротами шайбу в сетку отправил Ренарс Крастенбергс, сравняв счет — 1:1, однако спустя четыре минуты шайба вновь оказалась в воротах Латвии. Тем не менее благодаря видеотренеру сборной Латвии по хоккею Петерису Громсу этот гол также не был засчитан.
Чуть позже у Данса Лочмелиса была отличная возможность отличиться, однако нападающий соперников Мет Болди не позволил латвийцу нанести точный бросок. Менее чем за пять минут до конца периода Крастенбергс за удержание оставил сборную Латвии в меньшинстве, однако соперники не воспользовались большинством. В последние минуты третьей периода дважды от пропущенной шайбы латвийцев спасла конструкция ворот.
В начале второго периода после удаления Джейка Генцела латвийцы получили первое большинство в матче, однако изменить счет не смогли. В середине периода Нелсон обыграл Мерзликинса и вновь вывел американцев вперед.
За четыре минуты до ухода на перерыв Робертс Мамчицс получил удаление, во время которого хоккеисты США активно оказывали давление на ворота сборной Латвии. За две минуты и 25 секунд до конца периода Томпсонс перед воротами перебросил шайбу через плечо Мерзликинса и сделал счет 3:1 в пользу соперников. Менее чем за 12 секунд до перерыва Нелсонс вновь отправил шайбу в ворота сборной Латвии, завершив комбинацию американцев в зоне атаки.
Третий период американцы опять начали с активных атак и вскоре увеличили разрыв в счете до четырех шайб. В латвийских воротах уже стоял Артур Шилов, который сменил уставшего после первых двух периодов Мерзликинса.
После этой забитой шайбы хоккеисты США сбавили обороты, посчитав, что игра в кармане. Воспользовавшись передышкой, латвийцы стали организовывать свои атаки. Но американская команда продолжала контролировать ситуацию на льду. В итоге встреча так и закончилась со счетом 5:1 в пользу сборной США.
В олимпийском хоккейном турнире в группе A сыграют Канада, Чехия, Швейцария и Франция, в группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия, а в группе C выступают США, Германия, Латвия и Дания. В плей-офф примут участие все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа сразу выйдут в четвертьфинал.
После 12-летнего перерыва в олимпийском турнире участвуют и игроки Национальной хоккейной лиги.