Биатлонистка Бендика заняла 22-е место на дистанции 15 километров на Олимпиаде в Италии
Латвийская биатлонистка Байба Бендика в среду на Олимпийских играх в гонке на 15 километров стала второй по скорости на лыжне и, допустив четыре ошибки на огневых рубежах, заняла 22-е место.
Остальные три латвийские спортсменки, каждая набрав по три штрафные минуты, расположились ниже: Эстера Волфа заняла 36-е место, Санита Булиня — 58-е, а Анния Кейта Сабуле — 64-е.
Золотую медаль завоевала француженка Жюлия Симон, допустившая одну ошибку на первом огневом рубеже стоя и финишировавшая с результатом 41 минута 15,6 секунды. Серебряную награду получила ее соотечественница Лу Жанмонно, которая по одному разу промахнулась на втором и третьем рубежах и проиграла Симон на финише 53,1 секунды, так что титул чемпионки остался на расстоянии одного точного выстрела.
Бронзовую медаль неожиданно завоевала болгарка Лора Христова, стрелявшая без ошибок и уступившая победительнице одну минуту и 4,5 секунды.
Бендика на первом огневом рубеже лежа отстрелялась без ошибок и вернулась на трассу с четвертым результатом среди 91 биатлонистки. На первом рубеже стоя она допустила один промах, затем на стрельбе лежа — два, и на заключительном рубеже стоя не закрыла еще одну мишень. Благодаря очень быстрому ходу латвийская спортсменка на финише поднялась на 22-е место, уступив победительнице три минуты и 5,2 секунды.
Волфа была точна на третьем рубеже, а на остальных трех допустила по одному промаху. Она проиграла победительнице три минуты и 52,1 секунды.
Булиня без ошибок прошла второй огневой рубеж, а на остальных трех допустила по одному промаху. Дебютантка Олимпийских игр уступила Симон пять минут и 39,9 секунды.
Сабуле получила по одной штрафной минуте на каждом из первых трех рубежей, а на последнем отстрелялась точно. На финише она была медленнее победительницы на шесть минут и 5,5 секунды.