Биатлонистка Бендика заняла 22-е место на дистанции 15 километров на Олимпиаде в Италии

Бендика на первом огневом рубеже лежа отстрелялась без ошибок и вернулась на трассу с четвертым результатом среди 91 биатлонистки. На первом рубеже стоя она допустила один промах, затем на стрельбе лежа — два, и на заключительном рубеже стоя не закрыла еще одну мишень. Благодаря очень быстрому ходу латвийская спортсменка на финише поднялась на 22-е место, уступив победительнице три минуты и 5,2 секунды.