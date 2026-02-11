Латвийский горнолыжник занял 35-е место в супергиганте на Олимпийских играх
Латвийский горнолыжник Элвис Опманис в среду на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо занял 35-е место в супергиганте.
Чемпионом стал швейцарец Франьо фон Альмен, который преодолел дистанцию за одну минуту и 25,32 секунды, завоевав свою третью золотую медаль на этих Олимпийских играх.
Швейцарец стал первым, кому на Олимпийских играх удалось победить в обеих скоростных дисциплинах горнолыжного спорта, а также первым представителем своей страны, выигравшим супергигант.
До фон Альмена три золотые медали в горнолыжном спорте на одних Олимпийских играх завоевывали три спортсмена — австриец Антон Зайлер в 1956 году, француз Жан-Клод Килли в 1968 году и хорватка Яница Костелич в 2002 году.
Серебряную медаль в супергиганте в среду получил американец Райан Кохран-Сигл, который четыре года назад также был вторым на Олимпийских играх в Пекине, а бронзу завоевал еще один швейцарец Марко Одерматт.
Американский горнолыжник уступил победителю 0,13 секунды, а Одерматт — 0,28 секунды.
Опманис отстал от чемпиона на 6,73 секунды, что обеспечило ему 35-е место в конкуренции 42 спортсменов. Финиша достигли 37 горнолыжников.
Опманис на своих первых Олимпийских играх выступил уже во второй дисциплине. В субботу латвийский горнолыжник занял 32-е место в скоростном спуске.