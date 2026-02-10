Латвийские лыжники на Олимпийских играх не преодолели квалификацию в классическом спринте
На соревнованиях по лыжным гонкам в классическом спринте на Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо латвийские спортсмены не смогли пробиться в стадию на выбывание.
В квалификации самым быстрым из латвийцев был Раймо Вигантс, занявший 52-е место. На 57-й позиции расположился Лаурис Капаркалейc, а 77-м финишировал Никс Саулитис.
Полуторакилометровую дистанцию быстрее всех преодолел норвежец Йоханнес Клебо, показав результат три минуты и 7,37 секунды.
30 лучших спортсменов вышли в стадию на выбывание, или четвертьфинал, где продолжают борьбу за попадание в полуфинал.
Вигантс прошел дистанцию за три минуты и 26,26 секунды, уступив 30-й позиции более семи секунд. Капаркалейc финишировал за три минуты и 28,33 секунды, а Саулитис оказался еще примерно на десять секунд медленнее.
В квалификации стартовали 95 спортсменов.
В женских стартах латвийские лыжницы Кития Аузиня, Саманта Крампе и Линда Капаркалейя сегодня тоже не преодолели квалификацию в спринте классическим стилем.
Лучшей из наших в квалификации стала Аузиня, занявшая 71-е место. На 78-й позиции расположилась Крампе, а 84-й финишировала Капаркалейя.
Полуторакилометровую дистанцию быстрее всех преодолела шведка Линна Сван, показав результат три минуты и 36,21 секунды.