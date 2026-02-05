Лучший латвийский баскетболист опять отправлен играть в новый клуб
Звезда латвийского баскетбола Кристапс Порзингис из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» обменян в «Уорриорз» из Голден Стейт.
«Уорриорз» получили Кристапса Порзингиса в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. Сообщается, что удержание Порзингиса изначально не входило в долгосрочные планы «Хоукс», и уже некоторое время было известно, что клуб намерен обменять его в течение сезона.
В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Порзингис вышел на площадку лишь в 16 из 52 матчей команды. Однако, когда Порзингис находится на паркете, статистические показатели свидетельствуют, что его присутствие существенно улучшает игру команды — как в атаке, так и в защите. Контракт Порзингиса на сумму 30,7 миллиона долларов истекает уже этим летом, что позволяет Голден Стейт усилить состав без финансового риска.
30-летний Порзингис присоединился к «Хоукс» перед этим сезоном в результате обмена из «Бостон Селтикс», с которыми в 2024 году стал чемпионом НБА. В среднем за матч в этом сезоне Порзингис набирал 17,1 очка, делал 5,1 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.
Голден Стейт станет для Порзингиса шестой командой в НБА. Карьеру он начал в «Нью-Йорк Никс», после чего выступал также за «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардс», а также за упомянутые «Селтикс» и «Хоукс». Порзингис является самым результативным латвийским баскетболистом в истории НБА.
Также в рамках сделки центровой «Уорриорз» Трейс Джексон-Дэвис перейдет в команду «Торонто Рэпторс», а взамен клуб из Голден Стейт получит выбор второго раунда драфта этого года. Проводящий третий сезон в НБА Джексон-Дэвис в этом сезоне сыграл 36 матчей, в среднем за игру набирая 4,2 очка, делая 3,1 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи.
«Уорриорз» с балансом 27–24 занимают восьмое место в Западной конференции, тогда как «Хоукс» с соотношением побед и поражений 25–27 идут девятыми в Восточной конференции. Следующий матч «Уорриорз» проведут в пятницу ранним утром по латвийскому времени, когда в гостях встретятся с баскетболистами «Финикс Санс».