Лучший латвийский баскетболист опять отправлен играть в новый клуб

В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Порзингис вышел на площадку лишь в 16 из 52 матчей команды. Однако, когда Порзингис находится на паркете, статистические показатели свидетельствуют, что его присутствие существенно улучшает игру команды — как в атаке, так и в защите. Контракт Порзингиса на сумму 30,7 миллиона долларов истекает уже этим летом, что позволяет Голден Стейт усилить состав без финансового риска.