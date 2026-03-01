Буданов: Россия согласилась на гарантии безопасности Украине от США

Один из источников Bloomberg утверждает, что Россия якобы готова вывести войска из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также не будет настаивать на новых требованиях по территориям в Херсонской и Запорожской областях. Также говорится, что Москва могла бы согласиться на мониторинг перемирия под руководством США и отказаться от требования ограничивать численность украинской армии. При этом Кремль не готов принять размещение иностранных войск в Украине.