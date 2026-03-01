Буданов: Россия согласилась на гарантии безопасности Украине от США
РФ согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США, заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, пишет «Украинская правда».
По его словам, российская и украинская делегации также договорились о контроле над демилитаризованной зоной в случае остановки войны.
«Что касается вопроса территорий — между двумя абсолютно полярными позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Надеюсь, что найдем. Времени у нас немного. В конце концов, придется констатировать: либо мы нашли решение и заканчиваем эту войну, либо продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно качественно и профессионально», — заявил он.
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия может выйти из мирных переговоров, если Украина не отдаст ей всю Донецкую область. Киев при этом настаивает на прекращении огня по линии фронта при условии предоставления гарантий безопасности со стороны США и Европы.
Один из источников Bloomberg утверждает, что Россия якобы готова вывести войска из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также не будет настаивать на новых требованиях по территориям в Херсонской и Запорожской областях. Также говорится, что Москва могла бы согласиться на мониторинг перемирия под руководством США и отказаться от требования ограничивать численность украинской армии. При этом Кремль не готов принять размещение иностранных войск в Украине.