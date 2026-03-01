Почему во время трагических событий в СССР показывали "Лебединое озеро": настоящая причина

В 1991 году советская власть превзошла саму себя: во время августовского путча балет по телевидению демонстрировался три дня подряд. Правда, существует и другая версия — что показ балета был запланирован за две недели до путча и совпал с событиями случайно. Однако это совпадение выглядело слишком символичным, чтобы в него легко поверить.