Житель Кулдиги Руслан Финогенов — поклонник ралли и коллекционер моделей автомобилей с солидным стажем.

1000 моделей автомобилей под одной крышей

Житель Кулдиги Руслан Финогенов — поклонник ралли и коллекционер моделей автомобилей с солидным стажем.

Стиль жизни

ФОТО: 1000 автомобилей под одной крышей - Руслан из Кулдиги с 10 лет коллекционерует модели машин

Sandris Metuzāls

Jauns.lv

Житель Кулдиги Руслан Финогенов — поклонник ралли и коллекционер моделей автомобилей с солидным стажем. На гонки он регулярно ездит уже около 40 лет, а в его коллекции есть такие экспонаты, которые больше нигде не найти. Например, бронемашина из фильма «Мираж»!

Коллекционировать модели Руслан начал в 10–11 лет, когда получил в подарок от друзей родителей первые машинки. Сейчас его дом напоминает музей: стены комнаты полностью заняты полками с моделями, машинки стоят в прихожей и даже у стены гаража.

На вопрос, сколько моделей в его собрании, Руслан отвечает, что около тысячи, но точного учета не ведет. Однажды пытался пересчитать, но после восьмисотой сбился. Самая ценная часть коллекции размещена в гостиной, а часть хранится на чердаке в коробках.

Автопарк агента 007

Каждый серьезный коллекционер специализируется на определенной теме — охватить все невозможно. У Руслана таких тем две. Первая — автомобили из фильмов о Джеймсе Бонде.

«Я не арабский шейх, чтобы покупать каждый выходящий модельный автомобиль, поэтому выбрал несколько основных направлений. С детства люблю фильмы о Бонде, поэтому решил собирать машины, которые появляются в этих картинах», — объясняет коллекционер.

Дополнительный стимул дал друг из Англии, который сообщил, что там выходит журнальная серия о Бонде с подарками — в том числе моделями автомобилей. Всего вышло около 150 номеров, что и стало основой коллекции. Когда серия завершилась, Руслан сам взялся за дело: переделывал стандартные магазинные модели в точные копии автомобилей из фильмов и создавал мини-сцены из бондианы — например, эпизод погони на стамбульском рынке.

фото: Gatis Rimšs
Aston Martin, у которого открывается багажник и даже можно менять номерной знак — его можно повернуть спичкой или иголкой.
Aston Martin, у которого открывается багажник и даже можно менять номерной знак — его можно повернуть спичкой или иголкой.

В результате одна стена квартиры заставлена бондовскими реликвиями: десятки моделей, копия пистолета Бонда, карточки, игральные карты, специальные пивные банки и другие тематические сувениры, включая зеркальце «девушки Бонда».

Из актеров, игравших агента 007, Руслан особенно выделяет Роджера Мура и Пирса Броснана — за чувство юмора их Бонда. В то же время он с уважением относится и к Дэниелю Крейгу, который сам выполнял многие трюки.

Ралли превыше всего

Второе направление коллекции — ралли. Будучи страстным поклонником автоспорта с детства, Руслан собрал модели автомобилей всех чемпионов мира, а на некоторых есть автографы самих гонщиков. Разумеется, в коллекции представлены и машины лучших латвийских пилотов.

«Ралли — мой приоритет, и здесь я особо не смотрю на цену — конечно, в разумных пределах», — говорит он.

Самый дорогой экземпляр в его собрании — не раллийный автомобиль, а футуристический Audi из фильма Я, робот. Таких моделей изготовлено всего 47, и каждая — ручной работы.

фото: Gatis Rimšs
Большая страсть Руслана — ралли, поэтому значительную часть его коллекции составляют именно модели раллийных автомобилей.
Большая страсть Руслана — ралли, поэтому значительную часть его коллекции составляют именно модели раллийных автомобилей.

«Родители подарили мне деньги с условием купить что-то долговечное. Долго думал, пока в интернете не увидел, что осталось всего две такие модели — серебристая и черная. В фильме черной не было, значит, нужна серебристая. Добавил свои деньги и купил примерно за 110 латов. Позже появились и другие дорогие модели — например, редкий “КамАЗ” с ралли “Дакар” за 110 евро. Но новая версия “КамАЗа” стоит уже более 200 евро — тут у меня рука не поднимается. Какие-то границы все же есть…»

Где он находит новые экспонаты?

Большинство моделей Руслан покупает в магазинах или находит в интернете, но иногда интересные вещи попадаются и в секонд-хендах. А порой — буквально под ногами.

Так, одну из моделей Aston Martin он нашел брошенной в песочнице в Англии. У нее было сломано зеркальце, но после разборки, ремонта и чистки модель стала как новая.

Кроме покупки и обмена серийных моделей, коллекционер активно занимается доработкой. Например, обычный советский «Москвич» или «Жигули» с помощью наклеек и деталей превращается в раллийный автомобиль 1970-х годов. Работа почти ювелирная: перекрасить, заменить колеса, установить нужную решетку радиатора, подобрать наклейки с номерами и рекламой, добавить каркас безопасности.

«Возни много, у меня для этого целый набор инструментов. Чтобы сделать спортивные “Жигули”, нужно поставить спортивные сиденья, другие колеса, противотуманные фары, дуги безопасности, перекрасить и наклеить надписи. И далеко не все надписи можно просто купить», — рассказывает мастер.

Темы

AudiКулдигаДжеймс БондДэниел КрейгПирс БроснанСпецматериал

Другие сейчас читают