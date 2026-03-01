ФОТО: 1000 автомобилей под одной крышей - Руслан из Кулдиги с 10 лет коллекционерует модели машин

«Родители подарили мне деньги с условием купить что-то долговечное. Долго думал, пока в интернете не увидел, что осталось всего две такие модели — серебристая и черная. В фильме черной не было, значит, нужна серебристая. Добавил свои деньги и купил примерно за 110 латов. Позже появились и другие дорогие модели — например, редкий “КамАЗ” с ралли “Дакар” за 110 евро. Но новая версия “КамАЗа” стоит уже более 200 евро — тут у меня рука не поднимается. Какие-то границы все же есть…»