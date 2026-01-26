Спортсменам из РФ запретили участвовать в параде на открытии Олимпиады-2026
Российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — сообщили в пресс-службе МОК.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские, а также белорусские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе. Их число невелико. Приводим всех поименно по состоянию на 22 января.
Лыжные гонки
Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом:
Савелий Коростелев, Дарья Непряева.
Допущенные и приглашенные спортсмены с белорусским паспортом:
Ханна Каралева.
Фигурное катание
Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом:
Петр Гуменник, Аделия Петросян.
Допущенные и приглашенные спортсмены с белорусским паспортом:
Виктория Сафонова.
Шорт-трек
Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом:
Иван Посашков, Алена Крылова.
Ски-альпинизм
Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом:
Никита Филиппов.
Конькобежный спорт
Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом:
Ксения Коржова, Анастасия Семенова.
Допущенные и приглашенные спортсмены с белорусским паспортом:
Марина Зуева.