Спортсменам из РФ запретили участвовать в параде на открытии Олимпиады-2026
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Спортсменам из РФ запретили участвовать в параде на открытии Олимпиады-2026

Отдел новостей

Otkrito.lv

Российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — сообщили в пресс-службе МОК.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские, а также белорусские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе. Их число невелико. Приводим всех поименно по состоянию на 22 января.

Лыжные гонки

Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: 
Савелий Коростелев, Дарья Непряева.

Допущенные и приглашенные спортсмены с белорусским паспортом: 
Ханна Каралева.

Фигурное катание

Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: 
Петр Гуменник, Аделия Петросян.

Допущенные и приглашенные спортсмены с белорусским паспортом: 
Виктория Сафонова.

Шорт-трек

Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: 
Иван Посашков, Алена Крылова.

Ски-альпинизм

Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: 
Никита Филиппов.

Конькобежный спорт

Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: 
Ксения Коржова, Анастасия Семенова.

Допущенные и приглашенные спортсмены с белорусским паспортом: 
Марина Зуева.

Темы

Олимпийские игрыФигурное катаниеХаннаМОКРФ

Другие сейчас читают