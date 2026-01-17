ВИДЕО: впервые в истории два латвийских хоккеиста организовали гол в ворота соперника в матче НХЛ

На второй минуте второго периода Балинскис начал атаку из зоны защиты, отдав передачу Вилманису, который пересек площадку и переправил шайбу Макки Самоскевичу. В борьбе с соперниками Самоскевич попытался сохранить шайбу в зоне, куда подключился Балинскис и броском без остановки шайбы сравнял счет — 1:1.