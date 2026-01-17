ВИДЕО: впервые в истории два латвийских хоккеиста организовали гол в ворота соперника в матче НХЛ
Латвийский защитник Увис Балинскис забросил шайбу после результативной передачи Сандиса Вилманиса в матче Национальной хоккейной лиги, однако их команда «Флорида Пантерз» потерпела поражение.
Впервые в истории НХЛ в одном голевом эпизоде приняли участие два латвийских хоккеиста.
В гостях «Флорида Пантерз» уступили «Каролина Харрикейнз» со счетом 1:9 (0:1, 1:2, 0:6).
На второй минуте второго периода Балинскис начал атаку из зоны защиты, отдав передачу Вилманису, который пересек площадку и переправил шайбу Макки Самоскевичу. В борьбе с соперниками Самоскевич попытался сохранить шайбу в зоне, куда подключился Балинскис и броском без остановки шайбы сравнял счет — 1:1.
Дебютант НХЛ Вилманис провел свой третий матч в лиге и набрал первое очко за результативность. У Балинскиса в этом сезоне в 37 матчах два гола и семь результативных передач.
Балинскис провел на льду 21 минуту 31 секунду, нанес два броска по воротам, заблокировал один бросок и допустил одну потерю. Его показатель полезности составил -1.
Вилманис сыграл 13 минут 40 секунд, один раз бросил по воротам, заблокировал один бросок, допустил одну потерю и применил один силовой прием, завершив матч с показателем полезности -2.
В составе «Каролина Харрикейнз» хет-триком и результативной передачей отметился Николай Элерс, два гола забил Тейлор Холл, шайбу и две результативные передачи записал на свой счет Марк Янковски. Также отличились Александр Никишин, Андрей Свечников и Эрик Робинсон.
В Восточной конференции «Флорида Пантерз» с 51 очком в 46 матчах занимают 12-е место, тогда как «Каролина Харрикейнз» с 62 очками после 48 игр идут вторыми.