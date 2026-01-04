Ски-пассы дорожают, снег исчезает: почему горнолыжный отдых стремительно превращается в роскошь

Даже в Альпах снегопады становятся реже, а температуры выше. Международный олимпийский комитет (МОК) признает влияние глобального потепления. По исследованию 2021 года, без резкого сокращения выбросов к середине века из 21 «олимпийской» зимней локации пригодными могут остаться только четыре: Лейк-Плэсид (США), Лиллехаммер и Осло (Норвегия) и Саппоро (Япония). При сценарии +4°C к 2050 году почти все остальные места из-за тепла и нехватки снега уже не смогут принимать Игры, а к 2080-му потенциально останется только Саппоро. Даже при ограничении потепления до 2°C к 2050-му подходящих локаций будет лишь около девяти, пишет Euronews.