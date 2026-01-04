Ски-пассы дорожают, снег исчезает: почему горнолыжный отдых стремительно превращается в роскошь
В преддверии открытия зимней Олимпиады Милан-Кортина 6 февраля на склонах Доломитов сейчас лежит снег, но так везет все реже: из-за потепления стабильный снег в горах все чаще обеспечивают только системы искусственного оснежения. Это дорого, требует воды и электроэнергии, а расходы нередко перекладываются на цены ски-пассов - из-за чего зимние виды спорта становятся менее доступными для многих европейцев.
Как климат меняет «карту» зимних Игр
Даже в Альпах снегопады становятся реже, а температуры выше. Международный олимпийский комитет (МОК) признает влияние глобального потепления. По исследованию 2021 года, без резкого сокращения выбросов к середине века из 21 «олимпийской» зимней локации пригодными могут остаться только четыре: Лейк-Плэсид (США), Лиллехаммер и Осло (Норвегия) и Саппоро (Япония). При сценарии +4°C к 2050 году почти все остальные места из-за тепла и нехватки снега уже не смогут принимать Игры, а к 2080-му потенциально останется только Саппоро. Даже при ограничении потепления до 2°C к 2050-му подходящих локаций будет лишь около девяти, пишет Euronews.
Европа и зависимость от горнолыжной экономики
Зимний туризм в Европе в 2022 году оценивался примерно в 180 млрд евро. Альпы важны не только для туризма, но и как крупный водный резерв и зона высокой биоразнообразности. Больше всего горнолыжных курортов в Европе — в Германии (около 498), далее Италия и Франция.
Исследование 2023 года в Nature Climate Change прогнозирует: при потеплении на 2°C 53% из 2234 европейских курортов окажутся в зоне очень высокого риска дефицита снега. В Пиренеях под угрозой до 89% курортов; при сценарии +4°C проблема затронет почти все — до 98%.
Искусственный снег: не панацея
Искусственное оснежение помогает «поддержать» сезон, но не заменить стабильную зиму. Оно требует больших объемов воды: WWF оценивает минимум в 1 млн литров (1000 м³) на базовое оснежение одного гектара трассы, а дальнейшее оснежение может потребовать существенно больше. Нужна и электроэнергия — Reuters в 2023 году приводил оценку порядка 600 ГВт⋅ч для обеспечения искусственным снегом альпийских курортов Европы (примерно как годовое потребление 130 тыс. домохозяйств из четырех человек). ЕС подчеркивает необходимость согласованного управления трансграничными водными ресурсами на фоне климатического давления.
Ски-пасс дорожает — лыжи становятся «спортом для богатых»
Издержки растут, и это отражается на ценах: в Европе расходы на катание, по данным текста, увеличились в среднем на 34,8% с 2015 года (выше инфляции), особенно в Швейцарии, Австрии и Италии. Примеры: Dolomiti Superski — до 86 евро в день против 67 евро в 2021-м; в Ливиньо — рост с 52 евро (2021) до 72 евро (2025). Эксперты прогнозируют, что курорты, где снег еще будет гарантирован, станут ориентироваться на более обеспеченных туристов, но это увеличит «углеродный след» из-за дальних поездок и усилит замкнутый круг климатических проблем.